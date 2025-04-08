Спонсоры добавят энергии

Пермский футбольный клуб «Амкар» существенно увеличил свой бюджет перед началом сезона, и надеется на выход из третьей, низшей лиги российского футбола. К спонсорству ФК «Амкар-Пермь» вернулось ПАО «Пермэнергосбыт» (ПЭСК). Ранее энергетики уже выступали титульным спонсором клуба, однако после неудачи по выходу в Первую лигу отказались от партнерства. По данным «Ъ-Прикамье», сумма контракта составляет порядка 70–75 млн руб. Примерно столько же составляет субсидия бюджета региона. По словам экс­пертов, этих средств вполне достаточно для выхода команды в Высшую лигу.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Мартынов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Дмитрий Мартынов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Вчера новый президент ФК «Амкар» Дмитрий Мартынов накануне старта нового сезона встретился с журналистами и ответил на вопросы о предстоящем чемпионате. «Задача клуба остается неизменной — выйти в Первую лигу и закрепиться. На данный момент прилагается максимум усилий для того, чтобы команда показала красивый футбол»,— отметил президент «Амкара».

Для возвращения в дивизион Б группы «серебро» (Вторая лига) у клуба должен быть соответствующий бюджет. Как выяснил «Ъ-Прикамье» вчера, в новом сезоне он значительно увеличился. Так, ПАО «Пермэнергосбыт» (ПЭСК) снова заключило партнерские соглашения о финансовой поддержке с футбольным клубом «Амкар Пермь». Как сообщил на вчерашнем пресс-подходе господин Мартынов, парт­нерство с этой компанией для клуба «означает стабильность». Господин Мартынов уточнил, что объем спонсорских средств от энергетиков «немного меньше» того, который был выделен ими в 2023 году (тогда «Пермэнергосбыт» предоставил клубу 80 млн руб.). По данным «Ъ-Прикамье», в этом году сумма контракта составляет порядка 70–75 млн руб.

В нынешнем сезоне еще одним партнером ФК стала одна из крупнейших российских страховых компаний «АльфаСтрахование». Также клуб планирует получить порядка 15 млн руб. с продажи атрибутики и 75 млн руб. в виде региональной субсидии. Кроме этого, ФК продолжит поиск потенциальных спонсоров.

В 2023 году у клуба был рекордный бюджет — более 200 млн руб. Кроме спонсорства «Пермэнергосбыта», 125 млн руб. «Амкар» получил в виде субсидии из бюджета края. Ожидалось, что пермяки пройдут в следующую лигу — ФНЛ. Однако «Амкар» занял восьмое место во Второй лиге (дивизион А, группа «серебро») и вылетел в дивизион Б (бывшая Третья лига). После этого «Пермэнергосбыт» вышел из состава спонсоров клуба.

Гендиректор ПЭСК Игорь Шершаков уточнил «Ъ-Прикамье», что сотрудничество с «Амкаром» было возобновлено после смены руководства, а заключенное соглашение о спонсорстве рассчитано на один год. Ранее представители компании встретились с новым топ-менеджментом «Амкара», который представил свои планы и заверил в реалистичности их выполнения. Объем финансирования господин Шершаков тоже назвать отказался.

В краевом минспорта отметили, что в сезоне-2025 дополнительных субсидий ФК «Амкар» выделять не планируется. «Из бюджета на нужды клуба пойдет только то, что было предусмотрено ранее»,— подчеркнули в ведомстве. В этом году краевая субсидия «Амкара», как и в прошлом сезоне, останется на уровне 75 млн руб. Бюджет клуба с учетом региональной субсидии, соглашения с «Пермэнергосбытом» и предполагаемых объемов продаж атрибутики составит более 150 млн руб.

Напомним, из всех пермских спортивных команд ФК «Амкар» оказался единственным, кому краевые власти сократили субсидию на 2024 год (с 125 до 75 млн руб.). Это произошло на фоне понижения команды в классе: команда осталась в низшей профессиональной футбольной лиге (дивизион Б), хотя перед началом сезона клубу ставилась задача выйти в первый дивизион. Всего в прошлом году бюджет «Амкара» составил 130 млн руб.

В минувшем сезоне задача перехода «Амкар-Пермь» в дивизион А группы «серебро» не была решена. Клуб так и остался в бывшей Третьей лиге — дивизион Б. По итогам сезона в клубе произошли масштабные кадровые перемены. На должность старшего тренера был найден специалист из Саранска — Ярослав Мочалов, ранее работавший в штабах брянского «Динамо» и «Чайки». Новым спортивным директором был назначен 41-летний Владимир Токарев, руководитель любительского коллектива из Перми — ФК «Ильпар» (п. Ильинский). При этом главному тренеру Андрею Блажко был продлен контракт. Президента ФК «Амкар» Валерия Чупракова сменил бывший замначальника УФСБ России по Пермскому краю Дмитрий Мартынов. Почти сразу после вступления в должность господин Мартынов получил всю полноту исполнительной власти в некоммерческой организации. Собеседники «Ъ-Прикамье» говорят, что в скором времени должность президента клуба будет упразднена, а руководить ФК будет гендиректор.

В начале апреля стало известно, что исполнительный директор АНО ФК «Амкар-Пермь» Евгений Мелешин ушел в отпуск с последующим увольнением. По словам источников «Ъ-Прикамье», этому якобы предшествовала аудиторская проверка деятельности клуба, инициированная новым его президентом Дмитрием Мартыновым. В пресс-службе клуба тогда пояснили, что Евгений Мелешин находится в отпуске, а информацию о его уходе не подтвердили, но и не опровергли.

Бывший член клуба, министр спорта Пермского края Павел Лях затрудняется оценить соразмерность предполагаемого бюджета ФК и возможных затрат на сезон. По словам господина Ляха, в современных условиях и с учетом финансовых возможностей соперников «Амкара», пермскому клубу необходимо иметь резервы. «Благодаря запасным средствам клуб сможет корректировать свои затраты и подстраиваться под непредвиденные ситуации во время сезона»,— считает эксперт.

По словам бывшего замес­тителя председателя краевого правительства Антона Клепикова, курировавшего спорт, предполагаемый бюджет «Амкара» является средним по лиге и вполне достаточным для достижения поставленных спортивных задач. Господин Клепиков также обратил внимание, что новое руководство клуба, с большой долей вероятности, распорядится полученными финансами более эффективно и рационально. «Кроме привлечения спонсоров, необходимо создать профессиональный, мотивированный коллектив: менеджмент, команду. И не на один сезон. Что особенно радует — это привлечение в команду воспитанников пермского футбола, что серьезно мотивирует и подрастающих игроков»,— считает эксперт.

Анастасия Леонтьева