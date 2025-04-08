Число аварий на дорогах России выросло с начала года

Госавтоинспекция России опубликовала на stat.gibdd.ru отчетность за три месяца 2025 года. Всего за этот период в стране произошло 24 тыс. ДТП (+1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в которых погибло 2,6 тыс. человек (–0,8%), ранено — 30,6 тыс. (+1,4%%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Больше всего аварий произошло в Москве, Краснодарском крае, Нижегородской области, Санкт-Петербурге и Московской области: на эти пять регионов приходится 20% всех дорожных происшествий. «Лидеры» по количеству погибших в авариях — Краснодарский край, Московская, Ростовская, Нижегородская области и Башкортостан.

ДТП с участием двухколесного транспорта растет быстрее, чем общая аварийность, обратил внимание “Ъ”. Аварий с пострадавшими велосипедистами с начала года стало больше на 51%, с участием мотоциклов — на 71,6%, мопедов и приравненных к ним транспортных средств — на 111,7%.

С этого года в ежемесячную отчетность ГИБДД должны включаться также данные по авариям со средствами индивидуальной мобильности (СИМ; электросамокаты, гироскутеры и т. д.). С начала года ни одного ДТП такого типа не зафиксировано. Кикшеринговый сезон, напомним, уже начался в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. До сих пор подобную статистику раз в полгода публиковал Научный центр безопасности дорожного движения МВД. В 2024 году, по данным центра, аварийность с участием средств выросла на 42,8%.

Иван Буранов