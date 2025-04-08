Начпродов накормили взяткой

Как стало известно “Ъ”, от семи до десяти лет строгого режима получили фигуранты громкого уголовного дела о взятках в продовольственном управлении Минобороны, которое расследовалось с 2017 года. У бывших офицеров конфискуют 200 млн руб., а еще более 600 млн им предстоит выплатить по иску военного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Юрий Решетников, Александр Вакулин и Алексей Гринюк во время заседания суда

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Слева направо: Юрий Решетников, Александр Вакулин и Алексей Гринюк во время заседания суда

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

235-й гарнизонный военный суд (Москва) вынес приговор по уголовному делу, которое слушалось в нем с 2021 года. Бывшие начальник продовольственного управления Минобороны полковник Александр Бережной, его заместитель полковник Александр Вакулин, сотрудник подполковник Алексей Гринюк и начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу гражданский специалист Юрий Решетников были признаны виновными в получении взяток в особо крупном размере и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 286 УК). Всех офицеров лишили званий, а господина Решетникова — классного чина.

Александр Бережной получил семь лет и семь месяцев,

Александр Вакулин — девять лет и шесть месяцев,

Алексей Гринюк — десять лет и шесть месяцев,

а Юрий Решетников — десять лет.

По решению суда у них конфисковано в общей сложности 200 млн руб. В приговоре, резолютивную часть которого зачитали в суде, говорится, что сумма сложилась из полученных военными взяток. Судья не стал применять штрафные санкции, предусмотренные ст. 290 УК, но постановил удовлетворить к осужденным иск на всю сумму ущерба, нанесенного Минобороны,— 639 млн руб.

Впрочем, учитывая, что фигуранты оказались под стражей еще в 2017 году, когда началось расследование (впоследствии меры пресечения им смягчили), получивший наименьший срок Александр Бережной был освобожден в зале суда. Наказание он отбыл, находясь под следствием и судом.

Отметим, что масштабное расследование фактов коррупции проводилось Главным военным следственным управлением СКР при оперативном сопровождении департамента военной контрразведки ФСБ. Надзирала за ними Главная военная прокуратура, представители которой и добились обвинительного приговора для этих и целого ряда других фигурантов, дела которых рассматривались отдельно.

Как было установлено в ходе разбирательств, еще в 2014 года предприниматель из Санкт-Петербурга Алексей Калитин, чтобы обеспечить для своих компаний «Общепит», «Бимиай Европа Рус», «Стиллаг» и других постоянный портфель заказов от Министерства обороны, решил договориться с руководством продовольственного управления военного ведомства о выплате ему взяток за поставку различного оборудования для армейских кухонь и военных столовых.

Для этого господин Калитин, согласно материалам дела, познакомился с бывшим офицером продуправления Алексеем Пожидаевым, который свел его с экспертом того же управления Алексеем Гринюком. Именно он, по версии следствия, организовал группу взяточников, в которую вошли руководители управления продовольствия и начальник отдела размещения заказа министерства Александр Борувков.

За вознаграждение господин Гринюк, по данным следствия, передал Алексею Калитину через посредника Пожидаева служебную информацию о планируемых военными закупках (номенклатуре, технических условиях для товаров, а также местах и сроках их поставки) до их официального опубликования. Благодаря этому компании господина Калитина успевали подготовиться к конкурсам и выиграть их. Чтобы создать видимость конкуренции, в торгах участвовали и подставные компании.

При этом по согласованию с военными цены на поставляемые министерству товары, даже на черпаки и ложки, завышались, чтобы все участники коррупционной схемы могли заработать.

Согласно показаниям самого господина Калитина, он выплатил военным более 368 млн руб. взяток и планировал дать еще почти столько же, но его задержали.

Однако, как утверждал впоследствии взяткодатель, на откаты уходила практически вся прибыль его компаний. В суде, впрочем, сумма взяток существенно сократилась, а вот ущерб, нанесенный военному ведомству превышением должностных полномочий, сохранился.

Признав свою вину и дав показания на других фигурантов, господа Калитин, Пожидаев и Борувков были осуждены в особом порядке на пять лет, три года и три месяца и шесть с половиной лет заключения. Очевидно, сейчас они уже находятся на свободе.

Николай Сергеев