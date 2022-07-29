Приговор исказил правосудие

Как стало известно “Ъ”, со скандальной формулировкой, за искажение сути правосудия, отменен приговор по уголовному делу, связанному с получением 368 млн руб. сотрудниками продовольственного и других управлений военного ведомства за заключение с ними контрактов на поставку кухонь и столового оборудования по завышенным ценам. Один из участников коррупционной схемы, Алексей Пожидаев, раскрывший ее правоохранителям и получивший срок в особом порядке, освобожден из СИЗО, а его дело направлено на пересмотр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Калитин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Алексей Калитин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Приговор Алексею Пожидаеву был вынесен Басманным райсудом в особом порядке в начале этого года. Бывшего офицера продуправления Минобороны признали виновным в пособничестве превышению должностных полномочий с причинением крупного ущерба (ч. 5 ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По данным следствия, он свел сотрудников управления с бизнесменом Алексеем Калитиным, который, заплатив военным многомиллионные взятки, обеспечил свои компании заказами на много лет. Поскольку господин Пожидаев рассказал следствию о взятках, обвинение в коррупции с него сняли, назначив всего три года и три месяца колонии по менее тяжкой статье. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении у него тут же отменили, взяв под стражу в зале суда.

Кроме того, суд удовлетворил иск Минобороны, взыскав солидарно с господина Пожидаева и ранее осужденного на шесть с половиной лет за взяточничество (ст. 290 УК) и превышение должностных полномочий в особом порядке экс-начальника отдела размещения государственного заказа Минобороны Александра Борувкова 649 млн 727 тыс. 908 руб. Последнему также присудили штраф за получение откатов на общую сумму 368 млн руб.

Обжалуя приговор, господин Пожидаев и его защитники указали на его «чрезмерную суровость». Суд, отмечали они, не учел «тот объем пользы для органа следствия», который принес их клиент. А он первым из фигурантов данного расследования начал сотрудничать с СКР, первым заключил досудебное соглашение с Генпрокуратурой, в рамках которого «активно» способствовал расследованию преступления. А именно: выдал документы, указал места передачи взяток, подтвердил свои показания на очных ставках и при рассмотрении дела в отношении других участников преступления. В Басманном суде господин Пожидаев также признал вину и раскаялся, а кроме того, «принял все возможные меры к частичному возмещению причиненного ущерба». В связи с этим защита и сам осужденный пришли к выводу, что ему должны были назначить не реальный срок, а условный. Гособвинитель просил оставить приговор в прежнем виде, но апелляционная инстанция Мосгорсуда решила по-другому.

Изучив протокол судебного заседания, Мосгорсуд установил, что подсудимый Пожидаев после оглашения предъявленного ему обвинения заявил, что вину признает в полном объеме. Однако суд первой инстанции не предложил подсудимому дать показания по существу предъявленного ему обвинения, а не допросив его по тому преступлению, которое ему инкриминируется, не установил, действительно ли господин Пожидаев признает изложенные в обвинении обстоятельства преступления, его мотивы и проч.

Таким образом, вывод суда первой инстанции о согласии господина Пожидаева с предъявленным обвинением не соответствует фактическим обстоятельствам дела, решил горсуд. Более того, установила апелляция, в описательно-мотивировочной части приговора обстоятельства совершенного господином Пожидаевым преступления существенно отличаются от изложенных в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого и в обвинительном заключении, что нельзя делать при рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

В итоге Мосгорсуд решил, что, таким образом, Басманным райсудом допущены нарушения, «носящие фундаментальный и принципиальный характер, исказившие саму суть правосудия и повлиявшие на исход дела». Коллегия отменила приговор, направив дело на новое рассмотрение в Басманный райсуд, а самого господина Пожидаева распорядилась освободить из-под стражи. Дело уже поступило в суд первой инстанции, но к повторным слушаниям пока не назначено.

Отметим, что организатор коррупционной схемы Алексей Калитин, с 2014 по 2017 год через посредников передавший начальнику продовольственного управления Минобороны Александру Бережному и трем его сотрудникам в виде взяток 368 млн руб. за заключение контрактов на поставку оборудования для армейских кухонь и столовых, был приговорен в особом порядке к пятилетнему сроку. Наказание он также посчитал слишком жестким и обжаловал его в горсуде. Дело же офицеров, получивших, по версии СКР, незаконное вознаграждение, рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде Москвы. Подсудимые Бережной, его бывший заместитель Александр Вакулин, экс-начальник отдела технического обеспечения того же продуправления Алексей Гринюк и начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу военного ведомства Юрий Решетников свою вину категорически отрицают.

Николай Сергеев