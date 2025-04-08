Банки распишутся за золото

Контроль за сделками с драгоценными металлами и камнями будет усилен. Более жесткие требования к банкам по операциям, в том числе с золотыми слитками, 8 апреля одобрила Госдума. Речь идет о поправках в главный «антиотмывочный» закон (115-ФЗ). Согласно им, банки должны будут отчитываться перед Росфинмониторингом о сделках граждан и компаний на сумму более 1 млн руб. Это касается как наличных, так и безналичных средств оплаты. Об усилении контроля за куплей-продажей драгметаллов говорили еще два года назад. Тогда в Минфине жаловались, что граждане вывозят золотые слитки из страны «в карманах» и так обходят увеличенные пошлины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как на спросе на золотые слитки отразятся новые требования к банкам? И для чего они нужны? “Ъ FM” обсудил это с экспертом по финансовым рынкам Андреем Бархотой: «Интерес к покупке золотых слитков, особенно у физических лиц, значительно вырос. Это связано с достаточно серьезным увеличением котировок драгметалла и преодолением психологически важных барьеров. В 2022 году был убран НДС, покупка слитков стала крайне привлекательной. Сегодня возникает некий перекос: денежная рублевая масса может легко перетекать в сферу золота. Поэтому задача в том, чтобы немножечко снизить потенциальный объем выгод в части покупки гражданами этого актива, плюс это перекроет транзит в трансграничном поле. Потому что есть отдельный сегмент, предполагающий покупку физическими лицами золотых слитков и их транспортировку в ближнее зарубежье.

На некоторых граждан в банках России даже стоят лимиты. Такие операции тоже будут ограничены, что тоже упорядочит оборот золота и не допустит его оттока».

В 2023-м в Финразведке РБК сообщили, что граждане приобрели десятки тонн золота, «часть которого вывезена за рубеж», а при покупке нередко предъявлялись недостоверные документы. В службе добавили, что из-за высокой ликвидности металла его стали использовать как альтернативу наличной валюте. При этом требования, которые утвердила Госдума, существуют в банках уже давно, заметил вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский: «На самом деле этот комплаенс существует уже длительное время. В последние два года банки серьезно ужесточили требования к документам, которые вы предоставляете. Речь идет и о происхождении средств для сделки. Все, что свыше 1 млн руб., по 115-ФЗ идет в Росфинмониторинг. У нас есть ГИИС ДМДК — базы данных, которые учитывают сделки с драгоценными металлами и камнями. Туда все тоже заносится, не только по слиткам, но уже и по монетам. Клиент, который покупает драгметалл, предоставляет паспорт, эти данные вбиваются в эту базу. На самом деле ничего серьезного не случилось. Для чего это нужно? Для того чтобы государство знало, с кого какие налоги взять. Золото же в цене сильно растет. И банки, и дилерские компании все уже давно отчитываются».

Тем временем аналитики Deutsche Bank 8 апреля улучшили прогнозы цен на золото на этот и следующий годы. Из-за неопределенности в будущем мировой торговли и политики спрос на защитные активы растет, и теперь экономисты ожидают, что драгметалл в 2025-м будет стоить в среднем $3140 за тройскую унцию. Прогноз на 2026-й еще более позитивный — выше $3700. При этом ожидания Deutsche Bank самые оптимистичные среди ведущих кредитных организаций мира.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Даниил Бабкин