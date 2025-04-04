Полиция выявила еще три факта миграции выходцев из арабских стран в Петербург

Правоохранители выявили новые факты нелегальной миграции выходцев из арабских стран в ходе расследования уголовных дел по ч.2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Все началось с того, что в минувшем марте полицейские задержали петербурженку, которую заподозрили в организации двух фиктивных браков жительницы Петербурга с иностранцами, желающими проживать в нашей стране.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что в период с марта 2019 по сентябрь 2023 года подозреваемая организовала три фиктивных брака для граждан арабской страны с 32-летней жительницей Кудрово.

Последняя поочередно вступала в браки с приезжими, а после получения ими разрешительных миграционных документов разводилась и выходила замуж за нового «восточного» мужчину. По факту случившегося возбудили еще три уголовных дела.

Как писал ранее «Ъ-СПб», подозреваемой не стали менять меру пресечения в виде содержания под стражей. Ее подельница осталась под подпиской о невыезде. Сейчас правоохранители решают вопрос о миграционном статусе «мужей» последней.

Андрей Маркелов