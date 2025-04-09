Отдельные показатели рискового сценария прогноза ЦБ

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|2025 год
|2026 год
|2027 год
|Инфляция (%, декабрь к декабрю предыдущего года)
| 13–15
| 8–9
| 4–4,5
|Ключевая ставка (в среднем за год, % годовых)
|22–25
|16–17
| 7,5–8,5
|ВВП (%, год к году)
| (–4)–(–3)
| (–2)–(–1)
| 2–3
|Расходы на конечное потребление домохозяйств (%, год к году)
| (–3,5)–(–2,5)
| (–2,5)–(–1,5)
| 2–3
|Валовое накопление основного капитала (%, год к году)
| (–4)–(–2)
| (–2)–0
| 3–5
|Счет текущих операций платежного баланса ($ млрд)
|4
|5
|19
|Цена на нефть марки Brent (в среднем за год, $/барр.)
|55
|45
|50