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Коммерсантъ FM
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Отдельные показатели рискового сценария прогноза ЦБ

2025 год2026 год2027 год
Инфляция (%, декабрь к декабрю предыдущего года) 13–15 8–9 4–4,5
Ключевая ставка (в среднем за год, % годовых)22–25 16–17 7,5–8,5
ВВП (%, год к году) (–4)–(–3) (–2)–(–1) 2–3
Расходы на конечное потребление домохозяйств (%, год к году) (–3,5)–(–2,5) (–2,5)–(–1,5) 2–3
Валовое накопление основного капитала (%, год к году) (–4)–(–2) (–2)–0 3–5
Счет текущих операций платежного баланса ($ млрд)4519
Цена на нефть марки Brent (в среднем за год, $/барр.)554550

Источник: Банк России.

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