Отдельные показатели рискового сценария прогноза ЦБ

2025 год 2026 год 2027 год Инфляция (%, декабрь к декабрю предыдущего года) 13–15 8–9 4–4,5 Ключевая ставка (в среднем за год, % годовых) 22–25 16–17 7,5–8,5 ВВП (%, год к году) (–4)–(–3) (–2)–(–1) 2–3 Расходы на конечное потребление домохозяйств (%, год к году) (–3,5)–(–2,5) (–2,5)–(–1,5) 2–3 Валовое накопление основного капитала (%, год к году) (–4)–(–2) (–2)–0 3–5 Счет текущих операций платежного баланса ($ млрд) 4 5 19 Цена на нефть марки Brent (в среднем за год, $/барр.) 55 45 50