Путин подарил щенка девочке из Бахмута

Школьница Настя Орловская получила подарок от имени президента России Владимира Путина. Ей вручили щенка помеси шпица и лайки после того, как она написала президенту письмо, в котором рассказала, что хочет завести питомца. Девятилетняя девочка, которая вместе со своей семьей переехала в Мытищи из Артемовска (Бахмута), назвала собаку Тео.

Подарок ей вручил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Новиков. «Объяснили ребенку, что домашний питомец — это, прежде всего, ответственность. Рассказали о правилах содержания, выгула, основах ухода, а также зарегистрировали щенка в едином региональном Реестре... Поздравляем Настю с исполнением мечты»,— сказал господин Новиков (цитата по сайту регионального министерства).

Насте также подарили корм «от ведущего подмосковного производителя» и переноску. Щенка, которому около пяти месяцев, забрали из приюта АНО «ЦСБЖ».

Артемовск находится на севере ДНР. До начала боевых действий в нем проживали около 72 тыс. человек. Бои за город продолжались с лета 2022 года. В результате военных действий город был практически полностью разрушен. Минобороны России объявило о взятии Артемовска в мае 2023-го.