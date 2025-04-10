Бизнес на инновациях

Устройство для безболезненных инъекций «Комарик» – первый стартап, в который инвестировал университетский венчурный фонд «Лобачевский». «Лобачевский» создан Инвестиционно-венчурным фондом РТ совместно с Фондом инфраструктурных и образовательных программ и инновационно-производственным технопарком «Идея». «Комарик» получил путевку в жизнь – счет проданных гаджетов идет на тысячи. Другие инвестиционные проекты, которые «выстрелили» в Татарстане, – производство умягчителя для воды, который до этого приходилось закупать в Китае, и система контроля печатных плат для военно-промышленного комплекса, которая работает с применением искусственного интеллекта.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По итогам отбора 150 стартапов из более чем тысячи, получили возможность представить свои проекты на экспозиции Российского венчурного форума-2025.

Фото: пресс-служба ИВФ РТ По итогам отбора 150 стартапов из более чем тысячи, получили возможность представить свои проекты на экспозиции Российского венчурного форума-2025.

Фото: пресс-служба ИВФ РТ

Проект, который начался с заботы

Представьте, что для того чтобы сделать инъекцию, больше не надо ехать в поликлинику или просить помощи родственников. Проблему решает гаджет, который позволяет делать внутримышечные и подкожные инъекции дома, на работе – по сути, где угодно.

«Все началось с реальной истории: у нашего знакомого возникли проблемы со здоровьем, которые требовали регулярных инъекций. Каждый день ездить в поликлинику было невозможно изза плотного рабочего графика, а вызов медсестры на дом оказался неудобным и дорогим решением, – рассказывает директор и соучредитель ООО «Комарик» Артур Загитов. – Такая ситуация знакома многим. Тогда мы задались вопросом: почему до сих пор нет доступного решения, которое позволило бы делать инъекции самостоятельно, без лишнего стресса и затрат?»

«Мы» – это Артур Загитов и Екатерина Плохова, а также сотрудники конструкторского бюро «Карфидов Лаб»: Алексей Карфидов, Герман Назаров и Дмитрий Васильев.

«Начали с разработки прототипа, стараясь учесть множество деталей – от безопасности до удобства использования. Параллельно проверялось, насколько наше решение действительно нужно людям, – отмечает Артур Загитов. – Общались с потенциальными пользователями, изучали их потребности и страхи, проводили тестирования и дорабатывали продукт».

В итоге устройство работает со шприцами объемом 2, 3 и 5 мл, подходит для разных типов инъекций и настраивается под потребности. Например, можно регулировать скорость введения лекарства, чтобы уменьшить болевые ощущения.

Что касается безопасности, устройство оснащено умной системой, которая контролирует процесс с помощью датчика прикосновения к коже. Это минимизирует риск травм и делает процедуру комфортной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Комарик» представляет собой эргономичный пенал, куда устанавливается шприц. Шприц и игла скрыты от пациента, что снижает его психологическое напряжение.

Фото: пресс-служба ИВФ РТ «Комарик» представляет собой эргономичный пенал, куда устанавливается шприц. Шприц и игла скрыты от пациента, что снижает его психологическое напряжение.

Фото: пресс-служба ИВФ РТ

От идеи к реальности

«Разработка «Комарика» стала для нас настоящим вызовом. Нам предстояло учесть множество нюансов: разные типы препаратов, объемы шприцев и анатомические особенности пользователей. Каждый из этих факторов требовал анализа и проработки, – вспоминает руководитель проекта. – Первым шагом стало создание прототипа. 3D-принтеры позволили быстро тестировать различные варианты конструкции. Однако даже с ними процесс оказался непростым».

Но настоящие испытания начались, когда перешли к серийному производству. Работа с китайскими производителями и поставщиками поставила новые задачи – от поиска подходящих материалов до настройки контрактных производственных линий. Каждый этап требовал новой экспертизы, значительных инвестиций и времени. Были моменты, когда казалось, что сложности непреодолимы. Но стартаперы не сдавались – привлекали консультантов, искали партнеров и сами учились на каждом этапе.

В 2024году «Комарик» вышел на российский рынок. Устройство доступно для покупки через маркетплейсы, аптечные сети и онлайн-магазин.

Как помог «Лобачевский»

«Когда готовились к выходу на рынок, стало ясно, что для масштабирования нужен не только капитал, но и поддержка опытных партнеров. Тогда мы встретились с командой университетского венчурного фонда «Лобачевский», который работает в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Первая сделка по сумме была небольшой, но она стала определенным этапом: мы смогли доказать, что наш проект заслуживает доверия, а фонд – что готов вкладываться в наше развитие. Сейчас оформляем уже второй раунд инвестиций», – рассказал руководитель стартапа.

Команда «Лобачевского» активно помогает продвигать проект «Комарик» на профильных выставках и мероприятиях и помогает преодолевать текущие трудности.

«Особую благодарность я хотел бы выразить генеральному директору Технопарка «Идея» Диасу Сафину и всей команде, которая курирует наш проект. Мы постоянно на связи, обмениваемся информацией и открыто обсуждаем. Это позволяет оперативно решать вопросы и двигаться вперед. Сотрудничество с фондом «Лобачевский» стало для нас не просто источником финансирования, а важным этапом роста», – заключает Артур Загитов.

Решение нашли не с первого раза

«Работая заместителем гендиректора «Нэфис Косметикс» по науке, я обратил внимание, что российские предприятия, подобные нашему, и коммунальные службы закупают большие объемы импортного комплексона – реактива для умягчения воды, – отмечает соучредитель ООО «КвадроКатион» Андрей Куликов. – Объем импорта в Россию этого реагента достигает 14 тыс. тонн в год. При этом 50% составляющих его ингредиентов производится в России. Завоз этого комплексона изза рубежа для меня как химика и производственника выглядел нелогичным.

В нашей стране данный реактив не производится изза итоговой неконкурентной цены вследствие применения традиционной энергозатратной технологии сушки и грануляции. Я провизор по образованию со специализацией «Заводское изготовление лекарственных средств», так что создание малозатратной технологии полусухой перекристаллизации и гранулирования комплексона стало для меня творческим и квалификационным вызовом».

На производство комплексона проект получил от фонда «Лобачевский» финансовую поддержку в 5 млн руб. Для открытия своего производства (оно стартовало в начале 2025года на территории Технопарка «Химград») Андрею Куликову с партнерами потребовалось вложить еще столько же.

Самым трудным для него оказалось не разработать технологию и не запустить производство комплексона, а сделать шаг в самостоятельное плавание.

«Мне посчастливилось познакомиться с людьми, с которыми мы не только нашли оптимальный вариант производства комплексона, но и создали творческий коллектив для решения других импортозамещающих задач. Так, нашли решение для синтеза катионного ПАВа – основы кондиционеров для белья, сухого пеногасителя для стиральных порошков, – уточняет Андрей Куликов. – Мы видим, каких продуктов недостает российской промышленности, понимаем, для кого разрабатываем наши проекты. Сформировалось понимание цены реализации и максимальной стоимости технологического процесса. Но самое главное – то, что новые разработки получают запрос на свое рождение от партнеров, работающих в реальном секторе экономики».

Первую пробную партию комплексона в 20 тонн компания отправила крупнейшему в России татарстанскому производителю бытовой химии. В «КвадроКатионе» надеются постепенно полностью заместить импортных поставщиков.

С точностью до микрона

«Как и на многих предприятиях военно-промышленного комплекса, недавно возник вопрос повышения эффективности работы сотрудников. Мультифункциональные устройства, которые использует предприятие на этапе конечного контроля печатных плат, дорогостоящи и имеют некоторый избыточный функционал. Поэтому мы решили создать аналог, который закрывает все потребности, а стоит значительно дешевле изза отсутствия лишних функций, – рассказывает историю стартапа руководитель ООО «Электро Оптима» Георгий Тощев. – Многофункциональная система оптического контроля необходима в первую очередь для того, чтобы снизить нагрузку на отдел контроля качества плат: дефекты выявляются нередко уже на паяльном участке. Скорость определения дефекта занимает меньше секунды, он может определяться с точностью до микрона.

Нейронная сеть обучена на некоторых электронных компонентах, приходя же на конкретный завод, мы дообучаем модель внутри предприятия. При этом сведения никуда не уходят, остаются исключительно внутри компании.

Сейчас мы сотрудничаем с несколькими крупными предприятиями. Университетская стартап-студия, открытая по программе Минобрнауки РФ, стала для проекта большим подспорьем. Там помогают не только с финансированием, но и консультируют по ведению организации».

Три уровня помощи стартапам

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор инновационного технопарка «Идея» Диас Сафин

Фото: ИТП «Идея» Генеральный директор инновационного технопарка «Идея» Диас Сафин

Фото: ИТП «Идея»

Генеральный директор инновационного технопарка «Идея» Диас Сафин:

– Технопарк «Идея» выступает организатором сбора стартап-проектов и акселерационной программы Российского венчурного форума. Всего в рамках форума поступило 1032 заявки, что подтверждает статус РВФ как точки притяжения стартапов и инвесторов. Среди заявок –проекты из России и восьми государств ближнего и дальнего зарубежья. Последняя цифра говорит о растущем международном интересе к российской венчурной экосистеме и огромном потенциале направления.

Почти две трети заявок – это стадия минимально жизнеспособного продукта или первых продаж. 283 заявки находятся на этапе идеи, то есть с определенной готовностью к выходу на рынок. 104 проекта с выручкой свыше 30 млн руб. – качественный сигнал для инвесторов. Особенно интересны 32 проекта, которые уже преодолели планку в 100 млн руб. – реальные технологические «газели».

Из 1032 заявок отобрано 150 лучших стартапов из пяти иностранных государств и РФ на стадиях от идеи до масштабирования. Значительная часть находятся на этапе активного роста, что создает хорошую основу для инвестиционных сделок.

Деталь: больше всего иностранных стартапов – на ранних стадиях, то есть в партнерстве с РФ они видят для себя потенциал.

Отобранные стартапы представляют почти все федеральные округа. Таким образом, венчурная активность в стране – это не только Москва, но и мощные регионы. РТ входит в число лидеров по числу проектов, и это результат системной региональной работы в РТ по поддержке инноваций.

Проекты распределены по таким направлениям, как промышленность, медицина, беспилотные технологии, искусственный интеллект, ИТ и другие. Эта диверсификация –показатель зрелости экосистемы. Отмечу также рост интереса к аддитивной и беспилотной индустрии, свидетельство того, что мы попадаем в технологические тренды.

Планируя программу акселерации для стартапов РВФ, мы в технопарке «Идея» ставили следующие задачи: первая – обеспечить венчурный рынок сделками, вторая – способствовать экспорту российских технологий, третья – содействовать внедрению инноваций в российские корпорации.

Для этого мы выстраиваем трехуровневую программу «акселерация – пилотирование – инвестиции». Для каждого проекта создается индивидуальный трек, от выхода на первые продажи до «пилотов» с корпорациями.

Подчеркну, что фокус технопарка «Идея» – не просто привлечь, вдохновить или предоставить знания участникам, а довести проекты до значимого результата: помочь заключать сделки, масштабироваться и выйти на следующие раунды инвестиций. Кстати, более 30 предприятий выразили пожелание участвовать в пилотировании стартапов.

Венера Вольская