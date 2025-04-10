Студенческие разработки обретают жизнь

XIX Российский венчурный форум в Казани – одно из самых значимых событий

в сфере технологического предпринимательства в стране. На РВФ2025 ждут 5 тыс. участников из 25 стран мира. Будут обсуждать тренды на рынке технологий, в том числе в области искусственного интеллекта, биотехнологий, новых материалов и энергетики. А главное, 150 стартапов и инвестиционных проектов из регионов получат возможность войти в программы пилотирования с индустриальными заказчиками. Подробнее об этом рассказывает директор Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан Дамир Галиев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран директор Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан Дамир Галиев

Фото: пресс-служба ИВФ РТ директор Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан Дамир Галиев

Фото: пресс-служба ИВФ РТ

ИВФ РТ финансирует на всех стадиях развития

Review (R): Дамир Расилович, что сегодня представляет собой форум?

Дамир Галиев (Д.Г.): РВФ – одно из ключевых событий в сфере технологического предпринимательства и венчурных инвестиций в России. Его миссия заключается в создании эффективной площадки для взаимодействия стартапов, инвесторов, корпораций и институтов развития. Форум объединяет все заинтересованные стороны, создавая условия для формирования новых партнерств, заключения сделок и развития инновационной экосистемы страны.

Благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова почти за 20 лет своего существования форум стал важной точкой притяжения для профессионалов венчурного рынка. За все время проведения мероприятия в деловой программе и экспозициях приняли участие более 2400 компаний и 700 стартапов.

R: Каковы цифры 2024 года?

(Д.Г.): В минувшем году форум привлек более 4 тыс. участников, среди которых более 200 спикеров, 470 стартапов, 200 инвесторов и представителей венчурных фондов. Было подписано 15 соглашений о сотрудничестве, что подчеркивает его значимость для индустрии.

R: Ожидания от нынешнего мероприятия?

(Д.Г.): В 2025 году форум соберет около 5 тыс. участников из 25 стран. 150 стартапов и инвестиционных проектов из разных регионов и зарубежных стран пройдут отбор, подготовятся к питч-сессиям и получат возможность войти в программы пилотирования с индустриальными заказчиками. В этом году оператором акселератора выступает технопарк «Идея». Важной частью РВФ является возможность для стартапов представить свои проекты потенциальным инвесторам.

R: На каких темах будет сделан акцент?

(Д.Г.): В центре внимания вопросы, связанные с развитием венчурного рынка в России, стратегиями привлечения инвестиций в технологические компании, интеграцией научных разработок в реальный сектор экономики, международным сотрудничеством в сфере инноваций и созданием условий для успешного роста стартапов.

Большое внимание уделено взаимодействию науки и бизнеса, поддержке университетского предпринимательства и роли институтов развития. Одним из ключевых направлений станет обсуждение трендов и прогнозов на рынке технологий, в том числе перспектив развития искусственного интеллекта, биотехнологий, новых материалов и энергетики.

Важная часть программы – «Венчурный сборник 2025», который объединит научно-исследовательские работы и аналитические статьи по актуальным вопросам венчурной индустрии.

Кроме того, форум станет площадкой для проведения ярмарки вакансий, которая поможет молодым специалистам найти работу в ведущих инновационных компаниях и познакомиться с работодателями, заинтересованными в привлечении талантов в сферу высоких технологий. Все эти темы играют ключевую роль в развитии российской инновационной экосистемы, а форум предоставляет возможность для профессионалов отрасли обсудить их на самом высоком уровне.

В топе университетских стартапов страны

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году форум привлек более 4 тыс. участников, среди которых было 470 стартапов, 200 инвесторов и представителей венчурных фондов.

Фото: Фото ИВФ РТ В 2024 году форум привлек более 4 тыс. участников, среди которых было 470 стартапов, 200 инвесторов и представителей венчурных фондов.

Фото: Фото ИВФ РТ

R: Татарстан – один из лидеров по развитию инновационной экосистемы в РФ. Какую роль в этом играет Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана?

(Д.Г.): Республика зарекомендовала себя как регион, который последовательно развивает инфраструктуру для поддержки стартапов и инновационного предпринимательства. ИВФ РТ, в свою очередь, ориентирован на поддержку перспективных наукоемких и высокотехнологичных бизнесов, предоставляя финансирование на всех стадиях их развития.

В нашем портфеле есть компании из сфер IT, нефтегазовой промышленности, медицинских технологий, агротеха, машиностроения и многих других. Благодаря программам акселерации и пилотирования стартапы получают поддержку, необходимую для роста и выхода на рынок.

Особое внимание мы сейчас уделяем развитию университетского предпринимательства. Это стратегический приоритет, так как именно в вузах сосредоточены научные исследования, перспективные технологии и молодые кадры, готовые к инновационной деятельности. В Татарстане действуют Университетская стартап-студия (УСС) и университетский венчурный фонд «Лобачевский», которые помогают студентам и ученым превратить свои разработки в успешные компании.

Сегодня в воронке более 1150 проектов. Среди профинансированных – уникальный проект «КвадроКатион»: запуск в Казани производства нового комплексона, который вдвое эффективнее зарубежных аналогов (производство порошка, смягчающего воду). Еще один пример – устройство «Комарик» для автоматизированного выполнения инъекций вне медицинских учреждений. Проект успешно прошёл пилотное тестирование в ММКЦ «Коммунарка» и подтвердил эффективность растущими продажами на маркетплейсах. В 2024 году по итогам форума Технологического предпринимательства «Комарик» вошел в топ-10 лучших университетских стартапов России.

R: Какие успешные проекты прошли через ваши программы?

(Д.Г.): Одним из таких примеров является iiko – разработчик ПО для автоматизации ресторанного бизнеса. Благодаря инвестициям фонда компания смогла сосредоточиться на инновациях и выйти на международный рынок. Сейчас каждые 15-20 минут где-то в мире открывается новый ресторан на iiko, а общее количество активных заведений, работающих с ПО компании, превышает 67 тыс.

Другой успешный кейс – Казанский маслоэкстракционный завод, ныне объединенный с Казанским жировым комбинатом. Первоначальные инвестиции позволили возвести современное предприятие с мощностью переработки до 1 млн тонн маслосемян (рапса или подсолнечника) в год и производить до 450 тыс. тонн растительного масла, 380 тыс. тонн шрота, 160 тыс. тонн лузги. Сегодня продукция комбината востребована как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

Среди профинансированных фондом проектов лидерами рынка также стали: TOUCH (зарядные станции для электромобилей и программное обеспечение для работы зарядной инфраструктуры), «Ирбистех» (криобластеры для гранулирования твердого диоксида углерода), Evernote (мультиплатформенный сервис, предоставляющий возможность управлять информацией, с которой пользователи работают каждый день), «Плакарт» (газотермические методы нанесения защитных антикоррозийных покрытий), «Штрафы ГИБДД» (интернет-сервис, позволяющий гражданам проверять, оплачивать штрафы), «Ледел» (светодиодные светильники для освещения автотрасс, городских дорог, промышленных, спортивных объектов, торговых и офисных центров).

R: РВФ – это не только про инвестиции, но и про партнерства. Насколько важно для стартапов взаимодействие с крупными корпорациями?

(Д.Г.): Это значимый фактор успеха для стартапов, особенно в высокотехнологичных отраслях. Взаимодействие с крупными корпорациями дает стартапам доступ к ресурсам, которые иначе могли бы быть для них недоступны – это и финансирование, и экспертиза, и каналы продаж, и производственные мощности. Кроме того, корпоративные партнеры помогают стартапам адаптировать решения под реальные потребности рынка, тестировать технологии в «боевых условиях» и быстрее выходить на стадию коммерциализации.

Один из важных аспектов такого партнерства – это пилотные проекты. Когда корпорация становится первым заказчиком или тестовой площадкой для стартапа, это значительно снижает риски и позволяет ускорить доработку продукта под реальные требования индустрии. Например, многие технологические компании Татарстана начинали именно с пилотных проектов с крупными промышленными предприятиями и корпорациями, что помогло им быстро доказать жизнеспособность своих решений.

В рамках форума у стартапов есть возможность представить свои проекты перед ведущими венчурными фондами и корпорациями, включая фонд «Восход», «Сколково», Kama Flow, «Новая индустрия», «Месторождение», корпоративный венчурный фонд «МТС», венчурный фонд «ХАЙВ» и многие другие.

Максимально использовать шанс

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заявки на участие в программе акселерации РВФ нынче подали 1032 российских стартапа и инвестпроекта, что втрое больше, чем в прошлом году.

Фото: ИВФ РТ Заявки на участие в программе акселерации РВФ нынче подали 1032 российских стартапа и инвестпроекта, что втрое больше, чем в прошлом году.

Фото: ИВФ РТ

R: Что бы вы посоветовали стартапам, которые хотят принять участие в форуме?

(Д.Г.): Главное – это тщательная подготовка к мероприятию. РВФ собирает ведущих инвесторов, корпорации и экспертов, поэтому стартапам важно максимально эффективно использовать этот шанс. Прежде всего, нужно четко сформулировать ценностное предложение: какую проблему рынка решает продукт, в чем его конкурентное преимущество и какие выгоды оно дает клиенту и своей целевой аудитории. Инвесторы и потенциальные партнеры должны сразу понимать, почему именно этот продукт заслуживает внимания и какие перспективы у него есть.

Также важно продемонстрировать экономическую эффективность проекта. Инвесторы смотрят не только на инновационность идеи, но и на бизнес-модель: как стартап собирается зарабатывать, какие у него финансовые показатели и какова стратегия масштабирования. Если уже есть первые продажи или пилотные проекты, это большой плюс. Если же продукт находится на стадии разработки, нужно показать, как он выйдет на рынок и когда начнет приносить прибыль.

R: Как подготовиться к общению с инвесторами?

(Д.Г.): Стоит заранее изучить, какие фонды и корпорации будут присутствовать на форуме, какие отрасли и направления им интересны, что за инвестиционные стратегии они используют. Это позволит выстроить более продуктивный диалог и повысить шансы на успешное сотрудничество.

Помимо питч-сессий и встреч с инвесторами, форум предоставляет отличные возможности для нетворкинга. Здесь можно получить обратную связь от ведущих экспертов рынка, найти технологических партнеров и даже первых клиентов. Поэтому важно активно участвовать в дискуссиях, посещать панели и круглые столы, знакомиться с потенциальными партнерами.

Научиться думать вдолгую

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заведующий кафедрой экономики и управления на предприятии КНИТУ-КАИ, к. э. н. Мансур Сафаргалиев

Фото: Фото ИВФ РТ Заведующий кафедрой экономики и управления на предприятии КНИТУ-КАИ, к. э. н. Мансур Сафаргалиев

Фото: Фото ИВФ РТ

Заведующий кафедрой экономики и управления на предприятии КНИТУ-КАИ, к. э. н. Мансур Сафаргалиев:

– Российская экономика в последнее время характеризуется замедлением инвестиционного процесса по объективным причинам. Это неблагоприятная тенденция, но, с другой стороны, накапливается спрос на более эффективные технологические решения и капитал, готовый для инвестирования. Высокая ключевая ставка обеспечивает высокие доходы по сбережениям, но рано или поздно инвестиционный процесс активизируется.

Вполне закономерно в ближайшее время появление новых финансовых инструментов. Зарубежный опыт частного фондирования имеет широкие перспективы использования в российской экономике.

Российским инвесторам, на мой взгляд, необходимо научиться думать вдолгую. Как раз это может привести к повышению уверенности инвесторов на российском рынке. В качестве примера можно привести зарубежную практику формирования в некоммерческом секторе фондов целевых капиталов (эндаументов). В таких фондах тело капитала неприкосновенно, а проценты или доходы от доверительного управления направляются на реализацию проектов.

Добавлю, что в нашем университете действует первый в Татарстане университетский фонд целевого капитала. Фонд сформирован на пожертвования благотворителей, а доход направляется на развитие инновационных проектов. Зрелость российских венчурных институтов уже позволяет переходить на новые модели управления фондами с участием частного капитала.

Рынок венчурного предпринимательства – еще в стадии формирования

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доцент Института управления, экономики и финансов КФУ, к.э.н. Кабир Саубанов

Фото: Фото ИВФ РТ Доцент Института управления, экономики и финансов КФУ, к.э.н. Кабир Саубанов

Фото: Фото ИВФ РТ

Доцент Института управления, экономики и финансов КФУ, к. э. н. Кабир Саубанов:

– Российский рынок венчурного предпринимательства находится в стадии формирования и становления, однако у него большой потенциал с точки зрения создания на мировом рынке конкурентных технологий. Большую роль в этом процессе играют высшие учебные заведения, которые становятся важным элементом инфраструктуры венчурного предпринимательства в России.

Сегодня доля России на мировом рынке технологий все еще низкая. Кроме того, ситуация в регионах в плане поддержки венчурного предпринимательства неоднородная, здесь большое значение имеет федеральная политика.

Затрудняет реализацию технологических стартапов в нашей стране и Татарстане серьезный дефицит инженерных кадров. Наглядно это проявляется в сфере производства гражданских самолетов, где государство поставило амбициозные задачи, однако их выполнение затруднено. Например, план по производству среднемагистральных Ту-214 казанскими авиастроителями. И это в ситуации, когда авиапарк страны стремительно устаревает, а санкции осложнили доступ к запчастям для «Боингов» и «Аэробусов», которые формируют российский авиапарк.

Зависимость от импортных технологий можно преодолеть только за счет развития собственного производства, и возможности для этого есть. Так, подготовка нового поколения инженеров в высших учебных заведениях страны – вполне выполнимая задача.

Юлия Камкина