Минстрой: строительная отрасль перенесет 2025 год «нормально»

Строительная отрасль России преодолеет сложности 2025 года, однако важно контролировать сроки сдачи объектов. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на Всероссийском жилищном конгрессе в Сириусе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«2025 год мы пройдем нормально. Того задела, который сформирован застройщиками, точно хватит. Самое главное, внимательно смотреть за переносом сроков передачи объектов и ввода объектов»,— подчеркнул представитель Минстроя.

При этом господин Стасишин ранее отмечал, что в нынешней экономической ситуации строительной отрасли трудно. «И вот как профильный замминистра я могу сказать, что так тяжело отрасли не было давно»,— заявил он в своем выступлении.

По данным ведомства, количество запущенных проектов по стране на 1 марта 2025 года уменьшилось на 26% — это минимальный показатель с 2021 года. Спад произошел преимущественно за счет региональных объектов.

Мария Удовик