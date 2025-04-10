Осилит идущий
Венера Вольская, выпускающий редактор
Технологический суверенитет страны невозможен без целостной системы выращивания технологических вендоров. Российский венчурный рынок пока только в начале пути. Например, дело в масштабе участников. Малым компаниям недостает технологической глубины и возможности найти специалистов, способных создать прорывные импортозамещающие технологии. Вопрос также в нехватке внешнеполитической и экономической стабильности, поскольку любым начинаниям нужны тепличные условия.
Но дорогу осилит идущий. И как всегда в эпоху перемен, игрокам важно объединяться. В апреле в Казани проводится 19-й Российский венчурный форум – ведущее событие отрасли, ежегодно собирающее на одной площадке венчурных инвесторов, бизнес-ангелов, институты развития и технологических разработчиков. Представители стартапов, инвесторы, студенты, специалисты органов власти и инновационной инфраструктуры будут искать решения задач, стоящих перед технологическим предпринимательством.
Рекордное число стартапов – 1032 – подали в этом году заявки на участие в программе акселерации РВФ. Это проекты из России, Армении, Беларуси, Израиля, Казахстана, Катара, ОАЭ, Турции и Узбекистана. Большинство находится на стадии MVP или первых продаж (63%), а лидирует по числу поданных заявок сегмент искусственного интеллекта (44%).
27% проектов находятся на стадии идеи. Каждая десятая заявка поступила от компаний, уже достигших значительных финансовых результатов с выручкой свыше 30 млн руб. 3% из них превысили отметку в 100 млн руб. годового оборота.
В регионе, принимающем форум, активно создается инфраструктура поддержки технологических предпринимателей. Об этом говорит большое число заявок, поступивших от татарстанцев на участие в программе акселерации. Республика занимает второе место по этому показателю – 22% (Ленинградская область – 11%, Москва – 30%).
В списке тем форума – такие вопросы, как международное сотрудничество в меняющемся мире, взаимодействие науки и бизнеса.
На форуме также встретятся молодые ученые и их потенциальные работодатели, получив возможность напрямую задать друг другу вопросы об ожиданиях и планах.
Добро пожаловать на форум!