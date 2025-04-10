Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Венера Вольская, выпускающий редактор

Венера Вольская, выпускающий редактор



Технологический суверенитет страны невозможен без целостной системы выращивания технологических вендоров. Российский венчурный рынок пока только в начале пути. Например, дело в масштабе участников. Малым компаниям недостает технологической глубины и возможности найти специалистов, способных создать прорывные импортозамещающие технологии. Вопрос также в нехватке внешнеполитической и экономической стабильности, поскольку любым начинаниям нужны тепличные условия.

Но дорогу осилит идущий. И как всегда в эпоху перемен, игрокам важно объединяться. В апреле в Казани проводится 19-й Российский венчурный форум – ведущее событие отрасли, ежегодно собирающее на одной площадке венчурных инвесторов, бизнес-ангелов, институты развития и технологических разработчиков. Представители стартапов, инвесторы, студенты, специалисты органов власти и инновационной инфраструктуры будут искать решения задач, стоящих перед технологическим предпринимательством.

Рекордное число стартапов – 1032 – подали в этом году заявки на участие в программе акселерации РВФ. Это проекты из России, Армении, Беларуси, Израиля, Казахстана, Катара, ОАЭ, Турции и Узбекистана. Большинство находится на стадии MVP или первых продаж (63%), а лидирует по числу поданных заявок сегмент искусственного интеллекта (44%).

27% проектов находятся на стадии идеи. Каждая десятая заявка поступила от компаний, уже достигших значительных финансовых результатов с выручкой свыше 30 млн руб. 3% из них превысили отметку в 100 млн руб. годового оборота.

В регионе, принимающем форум, активно создается инфраструктура поддержки технологических предпринимателей. Об этом говорит большое число заявок, поступивших от татарстанцев на участие в программе акселерации. Республика занимает второе место по этому показателю – 22% (Ленинградская область – 11%, Москва – 30%).

В списке тем форума – такие вопросы, как международное сотрудничество в меняющемся мире, взаимодействие науки и бизнеса.

На форуме также встретятся молодые ученые и их потенциальные работодатели, получив возможность напрямую задать друг другу вопросы об ожиданиях и планах.

Добро пожаловать на форум!

Венера Вольская