Промышленное производство орхидей запустили в Ярославской области

Группа компаний «Горкунов» запустила промышленное производство орхидей на базе тепличного комбината «Ярославский». Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе ГК «Горкунов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

Объем инвестиций в проект составил 3 млрд руб. Площадь производства составляет 8 гектар, планируется выпуск до 2,5 млн орхидей в год. Первые цветы начнут продавать летом 2025 года. При этом, как отмечают в группе компаний, цены будут демократичней импортных аналогов — 800-1200 руб. против 2 тыс. руб. Выращивать ярославские орхидеи будут с помощью уникальных технологий.

«Вся рассада создается в собственной лаборатории методом микроклонального размножения, который обеспечивает генетическую идентичность, долголетие и устойчивость растений. Для защиты растений не используются химикаты – вместо них применяются жуки-энтомофаги, уничтожающие вредителей естественным путем»,— рассказали в пресс-службе.

В компании считают, что ярославское производство закроет 50% внутреннего спроса и значительно снизит зависимость от импортных поставок.

Алла Чижова