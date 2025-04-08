В Нижневартовске главу медкомиссии военкомата будут судить за взятки на 4,2 млн

В суд Нижневартовска (ХМАО) направлено уголовное дело в отношении председателя медицинской комиссии местного военного комиссариата Сергея Царегородцева, обвиняемого в получении взяток на 4,2 млн руб. от призывников за признание их негодными или ограничено годными к военной службе, сообщили в СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра).

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По версии следствия, Сергей Царегородцев занимался преступной деятельностью в период с 2021 по 2023 год. «Обвиняемый действовал совместно с тремя пособниками из числа медицинских работников, которые ставили фиктивные диагнозы о состоянии здоровья призывников и давали медицинские заключения, служившие основанием для признания их председателем военно-врачебной комиссии негодными или ограниченно годными к прохождению военной службы по призыву», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что всего в деле 22 преступных эпизода о получении взяток. По данным источника «Ъ-Урал», обвиняемый вину не признал. По словам собеседника, поводом для возбуждения уголовного дела послужил рапорт об обнаружении признаков преступления. По данным следствия, взятки начинались от 180 тыс. руб. Например, в одном эпизоде, по словам источника, мать одного из призывников заплатила медработникам 250 тыс. руб. Другой уклонист отдал за справку свыше 290 тыс. руб.

В окружном СКР добавили, что расследование уголовных дел в отношении двух пособников и двух посредников завершено. «По ряду уголовных дел судом уже вынесены обвинительные приговоры», — резюмировали в пресс-службе.

Мария Шараева