В Сириусе рассказали о поддержке строительной отрасли
Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин рассказал на пленарном заседании Всероссийского жилищного конгресса, который проходит в Сириусе, о том, что строительная отрасль нуждается в государственной поддержке. Об этом с форума сообщает корреспондент «Ъ-Кубань».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По словам господина Стасишина, меры поддержки строительной отрасли могут озвучить на заседании Госсовета 15 апреля 2025 года. Ситуация в жилищном строительстве будет обсуждаться с президентом России Владимиром Путиным.
Строительная отрасль будет чувствовать себя стабильно в течение всего 2025 года. Однако в 2025 году застройщикам будет сложнее, чем в предыдущие годы.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что ипотека исчерпала себя как средство улучшения жилищных условий. По ее словам, существующие ипотечные программы перестали охватывать значимую часть населения.
Всероссийский жилищный конгресс, который проходит сегодня, 8 апреля, на федеральной территории Сириус при поддержке Минстроя РФ, объединил порядка 8 тыс. участников со всей страны. Основными темами форума стали перспективы развития девелопмента, трансформация ипотечного рынка, а также инструменты повышения доступности жилья.