В Сириусе рассказали о поддержке строительной отрасли

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин рассказал на пленарном заседании Всероссийского жилищного конгресса, который проходит в Сириусе, о том, что строительная отрасль нуждается в государственной поддержке. Об этом с форума сообщает корреспондент «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Стасишина, меры поддержки строительной отрасли могут озвучить на заседании Госсовета 15 апреля 2025 года. Ситуация в жилищном строительстве будет обсуждаться с президентом России Владимиром Путиным.

Строительная отрасль будет чувствовать себя стабильно в течение всего 2025 года. Однако в 2025 году застройщикам будет сложнее, чем в предыдущие годы.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что ипотека исчерпала себя как средство улучшения жилищных условий. По ее словам, существующие ипотечные программы перестали охватывать значимую часть населения.

Всероссийский жилищный конгресс, который проходит сегодня, 8 апреля, на федеральной территории Сириус при поддержке Минстроя РФ, объединил порядка 8 тыс. участников со всей страны. Основными темами форума стали перспективы развития девелопмента, трансформация ипотечного рынка, а также инструменты повышения доступности жилья.

Алена Воробьева