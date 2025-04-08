В ГД заявили, что ипотека исчерпала себя как средство улучшения жилищных условий

Механизм ипотечного кредитования в его текущем виде утратил эффективность как основной инструмент улучшения жилищных условий граждан. Об этом в ходе пленарного заседания Всероссийского жилищного конгресса заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, передает корреспондент «Ъ-Кубань».

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По словам парламентария, большая часть платежеспособного спроса была реализована еще до повышения ключевой ставки, а существующие ипотечные программы сегодня перестали охватывать значимую часть населения.

Как отметила госпожа Разворотнева, «все, кто мог воспользоваться ипотекой, уже сделали это». При этом она подчеркнула необходимость поиска альтернативных механизмов, среди которых — развитие системы арендного жилья и кооперативного строительства. Подобные проекты, по ее словам, пока реализуются преимущественно на Дальнем Востоке при участии ДОМ.РФ и с привлечением средств государственной капитализации.

Спрос на альтернативные формы обеспечения жильем сегодня наблюдается со стороны как бизнеса, так и муниципалитетов, добавила парламентарий. В то же время их развитие, по ее мнению, сдерживается недостаточной нормативной и финансовой проработкой.

Всероссийский жилищный конгресс, проходящий на федеральной территории Сириус при поддержке Минстроя РФ, в 2025 году объединил порядка 8 тыс. участников со всей страны. Основными темами форума стали перспективы развития девелопмента, трансформация ипотечного рынка, а также инструменты повышения доступности жилья.

Вячеслав Рыжков