Мишустин: наша задача — сохранить низкие цены на электроэнергию

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия находится среди стран с самой дешевой электроэнергией. Он назвал это преимуществом для граждан и бизнеса, и призвал сохранить его.

«Сегодня предстоит детально определить подходы к повышению устойчивости энергосистемы, чтобы можно было удовлетворить спрос на электроэнергию как со стороны организаций, так и со стороны домохозяйств на многие годы вперед»,— сказал господин Мишустин на стратегической сессии о развитии электроэнергетики (цитата по сайту правительства).

Также премьер заявил, что российской электроэнергетике брошено немало вызовов. Некоторые из них «формируются положительной динамикой в экономике». «Спрос на электричество в России в последние пять лет растет опережающими темпами, особенно в восточных и южных субъектах»,— уточнил господин Мишустин.

Также структура потребления электричества претерпевает существенные изменения: растет энергоемкий сектор — электротранспорт, центры обработки данных, использование ИИ, а также растет электрификация промышленных и бытовых устройств, сказал он. Однако вместе с тем внедряются новые технологии, которые снижают энергозатраты, добавил господин Мишустин.

Как стало известно «Ъ», Минэнерго предлагает профинансировать реализацию Генсхемы размещения энергообъектов до 2042 года стоимостью свыше 40 трлн руб. за счет повышенных платежей энергорынка. Конечная стоимость электроэнергии в России к 2042 году может вырасти почти вдвое — с 6,6 руб. до 12,8 руб. за 1 кВт•ч.

Подробности — в материале «Ъ» «Киловатты вписывают в счет».