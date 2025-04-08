Инвестбанк Goldman Sachs оценивает вероятность мирной сделки по Украине в 70%

Сегодня аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs сообщили, что их анализ динамики цен на рынках облигаций позволил повысить вероятность достижения мирной сделки по Украине до 70%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Richard Drew, File / AP Фото: Richard Drew, File / AP

«Наши модели предполагают, что текущее ценообразование на рынках говорит о том, что вероятность мирной сделки выросла менее чем с 50% осенью прошлого года до 70% сейчас»,— сообщил банк в аналитическом отчете для клиентов. При этом аналитики отметили, что еще в феврале эта вероятность в какое-то время оказалась на уровне 76%.

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Евгений Хвостик