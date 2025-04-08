АвтоВАЗ начал продажи машин на «Яндекс Маркете»

АвтоВАЗ объявил о партнерстве с «Яндекс Маркетом» и начал продавать на сервисе автомобили Lada. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«На Яндекс Маркете пользователям представлены бестселлер марки – Granta, модели популярного семейства Vesta, внедорожники NIVA Travel и NIVA Legend, флагман Aura, а также универсал и фургон Largus. На текущем этапе услуга доступна жителям Воронежа, в дальнейшем она появится и в других городах»,— сказано в сообщении компании.

В АвтоВАЗе уточнили, что приобрести продукцию можно в разделе «Автотовары» или через поиск. При выборе автомобиля будет возможность сравнить модели по объему и мощности двигателя, типу коробки передач, типу кузова и другим параметрам. Машину доставят в выбранный покупателем дилерский центр с возможностью постоплаты. Для оформления необходимых документов с пользователем свяжется менеджер.

В первую неделю апреля продажи автомобилей Lada выросли на 16% по сравнению с последней неделей марта. Всего за этот период продали 24,4 тыс. штук.

Подробнее об этом — в материале «Автопродажи плавно тронулись».

Екатерина Отрашкевич