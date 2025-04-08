Принц Лоран Бельгийский остался без социальных пособий

Принц Лоран Бельгийский проиграл судебный процесс по делу о выплате ему социальных пособий в дополнение к королевскому содержанию, сообщает The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Принц Лоран Бельгийский

Фото: Francois Lenoir / Reuters Принц Лоран Бельгийский

Фото: Francois Lenoir / Reuters

61-летний брат короля Филиппа добивался назначения ему социальных выплат, положенных индивидуальным предпринимателям, считая, что его рабочие обязанности относят его именно к этой категории. Но суд счел эти доводы «безосновательными», отметив, что рабочие обязанности принца больше схожи с деятельностью госслужащего. А госслужащие в Бельгии имеют некоторые льготы, но не получают полного соцобеспечения.

Принц Лоран как член королевской семьи в прошлом году получил из государственной казны €388 тыс. Кроме того, он пользуется правом бесплатной аренды жилья. Сам принц отмечал, что пошел в суд не ради денег, а ради принципа.

Принц Лоран пока не решил, будет ли обжаловать это решение суда. Адвокат принца Оливье Рийккерт сказал, что его клиент рассматривает возможность подачи апелляции. «Мы не достигли того, чего хотели, но решение очень подробное, очень аргументированное, я понимаю его логику»,— сказал господин Рийккерт.

Кирилл Сарханянц