Краснодар лидирует по размеру скидок на вторичное жилье в России

Краснодар стал лидером среди российских городов-миллионников по размеру скидок на вторичное жилье в первом квартале 2025 года. По данным аналитики «Яндекс Недвижимости», средний дисконт при реализации готовых квартир в городе составил 5,9% — наивысший показатель по стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В других миллионниках скидки оказались ниже: в Челябинске и Новосибирске они достигли 5%, в Красноярске и Перми — 4,8%.

В целом по стране доля предложений со скидками сократилась с 38,3% в конце 2024 года до 37,1% в начале 2025 года. Одновременно возросло количество объявлений с повышением цены — с 10,3 до 12,4% за квартал.

Период реализации недвижимости в Краснодаре продолжает увеличиваться. Сейчас объявления о продаже остаются активными в среднем 123 дня, что на 5% дольше по сравнению с концом прошлого года. Данный срок превышает среднероссийский показатель в 110 дней.

Эксперты отмечают общую тенденцию к увеличению времени продажи по всей России: если в первом квартале 2024 года недвижимость в среднем находила покупателя за 87 дней, то сейчас этот процесс занимает на 23 дня больше. Специалисты характеризуют рынок вторичного жилья как более инертный.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Краснодарский край в числе лидеров рейтинга затоваренности новым жильем. В регионе объем строящегося жилья с плановым вводом в эксплуатацию в 2025 году составляет 2,5 млн кв. м. Соотношение распроданности квартир в новостройках к их строительной готовности — 50%.

Анна Гречко