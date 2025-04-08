Тамбовский мэр меняет «Родину»

Глава администрации Тамбова и лидер местного отделения партии «Родина» Максим Косенков по приглашению врио губернатора Евгения Первышова вступает в «Единую Россию». Пять лет назад под руководством опытного чиновника «родинцы» разгромили единороссов на выборах в тамбовскую гордуму, получив 26 из 36 мандатов, а сам он сумел вернуться в кресло градоначальника. Однако с тех пор господин Косенков стал «системным игроком», говорят источники “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава администрации Тамбова Максим Косенков

Фото: Партия «Родина» Глава администрации Тамбова Максим Косенков

Фото: Партия «Родина»

Предложение о вступлении в партию власти Максиму Косенкову поступило во время рабочей встречи с Евгением Первышовым вечером 7 апреля. «Знаю его профессионализм и преданность делу. Уверен, что вместе с "Единой Россией" мы сможем обеспечить достойное развитие областного центра, где проживает треть населения региона»,— написал врио губернатора в своем Telegram-канале. Чуть позже в том же мессенджере мэр подтвердил, что принял поступившее приглашение, поскольку «сегодня как никогда важно объединение вокруг общих целей». Господин Косенков добавил, что ценит открытость «Единой России» (ЕР).

Напомним, Максим Косенков уже состоял в ЕР. В 2005–2008 годах он работал главой администрации Тамбова, однако из-за уголовного преследования лишился и должности, и партбилета.

По версии МВД, мэр приказал подчиненным похитить 20-летнего украинца Виталия Бабия и на служебной машине насильно привез его в свой коттедж.

Следствие уверяло, что мотивом преступления стали близкие отношения главы администрации с молодым человеком, которого господин Косенков якобы приревновал.

В 2009 году Нагатинский суд Москвы приговорил Максима Косенкова к девяти с половиной годам лишения свободы, но в 2013 году апелляционная инстанция сократила срок на два года. Потерпевший тогда признался, что оговорил бывшего чиновника. В 2014-м Максим Косенков вышел по УДО и через два года вступил в партию «Родина», возглавив ее тамбовское отделение. А в 2020 году он триумфально вернулся в городскую власть: на выборах в гордуму Тамбова «родинцы» получили 26 из 36 мандатов, после чего тогдашний губернатор Александр Никитин (ЕР) предложил господину Косенкову возглавить город.

И при Александре Никитине, и при сменившем его Максиме Егорове Максим Косенков вел себя как «системный игрок», который стремился управлять городом с позиции «нацеленного на конструктив менеджера», а не политика, говорит источник “Ъ” в областной власти: «Это не могло поменяться при Евгении Первышове. Максим Юрьевич (Косенков.— “Ъ”) хорошо понимает свои возможности и готов продолжать работу».

Другой осведомленный собеседник “Ъ” говорит, что на выборах в гордуму Тамбова, которые пройдут будущей осенью одновременно с губернаторскими, команда теперь уже бывшего главы тамбовской «Родины» станет «частью команды Первышова».

Сам градоначальник при этом сохранит пост главы администрации. «История партии "Родина" в Тамбове на этом закончится»,— полагает источник “Ъ”.

“Ъ” обратился за комментарием к лидеру «Родины» Алексею Журавлеву, но на момент публикации ответа не получил.

По мнению политолога Владимира Слатинова, риторика Евгения Первышова указывает на то, что продолжению карьеры Максима Косенкова на посту градоначальника ничто не помешает. «После вступления в силу нового закона о местном самоуправлении у губернатора и местного отделения ЕР будет больше рычагов влияния на городские дела. Сопротивляться этим трендам бессмысленно, что Косенков лишний раз и подтвердил, выбрав здравый компромисс»,— считает эксперт.

Сергей Толмачев, Воронеж; Андрей Прах