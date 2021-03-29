Врио мэра Тамбова освободился от судимости

Временно исполняющий обязанности мэра Тамбова и лидер местного отделения «Родины» Максим Косенков добился снятия судимости за похищение человека. Суд удовлетворил его ходатайство, приняв во внимание характеристику и заслуги чиновника, а также согласие прокуратуры. В окружении господина Косенкова называют это репутационной победой. Впрочем, это не поможет градоначальнику утвердиться на своем посту на постоянной основе: по закону даже снятая судимость лишает его права занимать выборные должности еще на 15 лет.
Советский районный суд Тамбова 26 марта завершил рассмотрение ходатайства Максима Косенкова о досрочном снятии судимости. Как выяснил “Ъ”, судья Елена Егорова удовлетворила ходатайство врио мэра, но в ее аппарате решение комментировать отказались. Адвокат господина Косенкова Наталья Коршикова пояснила “Ъ”, что суд принял во внимание характеристику и заслуги заявителя. «Я думаю, что даже бумага не сможет выдержать всего, что он сделал для города»,— уверена госпожа Коршикова.
Максим Косенков работал мэром Тамбова в 2005–2008 годах, но лишился должности из-за уголовного преследования. В 2009 году Нагатинский суд Москвы осудил его на девять с половиной лет за похищение человека и злоупотребление должностными полномочиями. В 2013 году Мосгорсуд уменьшил наказание до семи лет и семи месяцев, а в 2014 году экс-чиновник вышел по УДО. Тогда же потерпевший признался, что оговорил бывшего мэра.
Осенью 2020 года, после победы «Родины» на выборах в Тамбовскую городскую думу, Максим Косенков возглавил мэрию в статусе временно исполняющего обязанности. Утвердиться в должности на постоянной основе ему мешает требование закона «Об основных гарантиях избирательных прав», согласно которому осужденные за особо тяжкие преступления не имеют права быть избранными в течение 15 лет с момента снятия судимости. Но пока господину Косенкову удается сохранять пост с приставкой врио: выборы мэра Тамбова в начале января 2021 года были признаны несостоявшимися, потому что на них фактически допустили лишь одного кандидата — мэра Котовска и экс-депутата Госдумы от «Единой России» Алексея Плахотникова. По местному законодательству мэра Тамбова выбирают депутаты гордумы из двух человек, отобранных конкурсной комиссией. Повторные выборы назначены на конец апреля.
В прокуратуре Тамбовской области подтвердили “Ъ”, что господин Косенков пока не может официально занять кресло мэра. При этом надзорное ведомство не возражало против удовлетворения ходатайства градоначальника о досрочном снятии судимости. Сам Максим Косенков не ответил на звонки “Ъ”. Собеседник в его окружении назвал решение суда репутационной победой врио мэра: «Еще один аргумент противников Максима Юрьевича стал ничтожным и утратил свою актуальность».
Политолог Владимир Слатинов считает снятие судимости частичной моральной победой господина Косенкова. «Полной моральной и политической победой может стать отмена приговора»,— добавляет эксперт.
Впрочем, с учетом поддержки, которой господин Косенков пользуется со стороны областной администрации, существуют и другие варианты сохранения его в должности градоначальника. Губернатор Александр Никитин ранее говорил “Ъ”, что власти рассматривают вопрос о возвращении к системе управления муниципалитетом, при которой высшим должностным лицом города является председатель гордумы, а глава администрации (сити-менеджер) назначается по контракту. Это позволит Максиму Косенкову официально возглавить Тамбов. Гордума уже направила в Госдуму депутатский запрос для разъяснения возможности изменения действующего порядка выборов, но ответ пока не получен.
Единоросс обошел справоросса
Победителем досрочных выборов мэра Якутска, по предварительным данным, стал и. о. градоначальника Евгений Григорьев («Единая Россия»). После обработки 96,7% протоколов он набрал 44,1% голосов, а его главный конкурент журналист и кандидат от «Справедливой России» Виталий Обедин — 39,9%, сообщил избирком столицы Якутии. Опрос на выходе из участков, проводившийся в течение трех дней голосования «Клубом молодых избирателей при ЦИК Якутии», сулил и. о. мэра более уверенную победу с результатом 51% против 34% у господина Обедина. Глава республики Айсен Николаев поздравил господина Григорьева с победой, не дожидаясь окончания подсчета голосов.
Напомним, досрочные выборы были назначены после того, как мэр Сардана Авксентьева 11 января объявила об отставке по состоянию здоровья и попросила своих избирателей проголосовать за ее первого заместителя Евгения Григорьева. Кандидата Обедина, в свою очередь, поддержал предприниматель Владимир Федоров, который считался одним из фаворитов избирательной кампании, но был снят с выборов из-за недочетов в документах. В 2018 году господина Федорова тоже лишили регистрации на выборах мэра, что привело к протестному голосованию и победе Сарданы Авксентьевой над кандидатом от «Единой России».
На выборах-2021 кандидат Обедин призвал своих сторонников прийти на участки в воскресенье, последний день трехдневного голосования, чтобы уменьшить возможности для манипуляций в пользу кандидата от власти. Председатель избиркома Якутска Алла Самойлова сообщила “Ъ”, что, несмотря на жалобы наблюдателей в первый день выборов, в целом участковые комиссии «отработали достойно».