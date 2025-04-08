Совет при Минюсте подвел итоги третейских разбирательств за 2024 год

В 2024 году Совет по совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте РФ провел ротацию своего состава, расширив его с 15 до 18 членов. Одной из ключевых задач Совета стала разработка предложений по совершенствованию законодательства. Рабочая группа предложила ряд поправок для повышения эффективности третейского разбирательства, которые были одобрены в декабре прошлого года. Среди них были предложения ограничить применение арбитража ad hoc в спорах, затрагивающих юридически значимые реестры, ввести механизм принудительного исполнения обеспечительных мер третейских судов и расширить использование электронного документооборота.

В 2024 году российские постоянно действующие арбитражные учреждения (ПДАУ; новое название третейских судов в РФ) приняли к рассмотрению 2905 споров, что на 29% превышает показатели 2023 года (2249 споров). Большинство споров составляют внутренние (2576 исков), хотя международные показали рост на 7% год к году (до 303), из них 80% пришлось на Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате. В международных спорах участвовали компании из 55 стран, при этом в 30,4% случаев стороны происходили из СНГ, в 29,6% — из Европы. Больше половины (56,8%) приходится на дела с ценой иска до $200 тыс., но есть и споры, где сумма требований превышает $10 млн (6,2%).

Развитая сеть региональных отделений, насчитывающая 42 отделения и 40 офисов, по мнению Совета при Минюсте, позволяет российским арбитражным институтам компенсировать ограниченное количество самих ПДАУ (всего их семь). Региональные отделения за 2024 год приняли к производству 423 иска, что на 45% превышает показатели 2023 года. В отчете также отмечается, что «количество споров, переданных на рассмотрение в российские ПДАУ в 2024 году, сопоставимо с количеством дел, поступающих в ведущие иностранные арбитражные учреждения».

Почему государственным судам ограничено вмешательство в третейское разбирательство — в материале «Ъ» «Верховный суд отсудил арбитров».

Диана Лисунова