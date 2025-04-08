«В современном футболе не хватает души»

8 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве состоится церемония вручения премии «Рейтинга Букмекеров» (РБ). Специальным гостем мероприятия стал итальянский футболист, чемпион мира 2006 года Франческо Тотти, проведший всю карьеру в составе «Ромы» и ставший одним из символов верности и преданности в футболе. С ним побеседовал корреспондент «Ъ» Роман Левищев.

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Фото: Claude Paris / AP Франческо Тотти

Фото: Claude Paris / AP

— Вы, наверное, больше привыкли получать призы, чем вручать?

— Да, действительно. Я чаще получал, чем вручал. Но премия РБ показалась мне важной, мне очень приятно было получить приглашение. Как только я узнал об этом, сразу согласился.

— Вы в России далеко не впервые. В начале нулевых играли против «Локомотива», в середине прошлого десятилетия забивали в ворота ЦСКА со штрафного в «Лужниках». Что помните о прошлых поездках?

— Да, я посещал Москву с семьей. Были и футбольные поездки: матчи с московскими ЦСКА и «Локомотивом» в Лиге чемпионов были очень важными. Хорошие были команды. Когда мы встречались, было непросто. Там, конечно, были не только российские игроки.

— А если говорить о российских футболистах, кто, по-вашему, сильнейший? Может быть, вспомните кого-то из тех, против кого играли сами?

— Дмитрий Аленичев. Невероятно технически одаренный футболист. Играл обеими ногами одинаково хорошо.

— Вопрос вам как чемпиону мира. В следующем розыгрыше мирового первенства, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике, примут участие 48 команд, а не 32, как раньше. Обсуждают и расширение до 64 команд. Как вы относитесь к этому?

— Чемпионат мира — самый прекрасный, самый красивый турнир, который есть в футболе. И он останется таким. Не думаю, что смена формата скажется на статусе соревнования, как-то девальвирует его.

— Сборная Италии не выходила в play-off чемпионата мира с тех пор, как за нее играли вы. Прошло уже 19 лет. На последние два турнира она и вовсе не прошла отбор. Наверняка это чувствительная тема…

— Это, конечно, поражение всей страны! Это очень плохо. Сборная Италии — та команда, которая любой ценой должна проходить квалификацию.

— При этом совсем недавно, в 2021 году, сборная Италии становилась чемпионом Европы. Какой турнир было выиграть сложнее в ваше время и какой — сейчас?

— Чемпионат мира, однозначно. И тогда, и сейчас. Всегда он был самым сложным. Сильнее команды и одновременно значение его выше.

— Вы ушли из сборной в том числе из-за травмы. При этом в ваше время сезон обычно состоял из 45–55 игр. Сейчас календарь более насыщенный и топовые игроки проводят по 70 матчей, некоторые — даже еще больше. Как бы вы смогли с этим справляться?

— Мне кажется, всегда люди пытаются как-то адаптироваться к сложным условиям. В наше время бывали сезоны и по 60 матчей. Но, действительно, 10–15 игр — это тоже внушительная разница. Я думаю, что сейчас игроки более заточены на «физику», чем на технику. Их физическая подготовка выше.

— Такой перекос в сторону «физики», о котором вы говорите,— это хорошо или плохо?

— Для меня плохо. Футбол должен быть развлечением, наслаждением. В современном футболе не хватает души.

— А в целом в современном футболе что вам нравится и что разочаровывает?

— Старый футбол мне милее. В нем было гораздо больше настоящей любви! Я очень надеюсь, что мы сможем вернуться к тому футболу, который был раньше.

— Есть и еще одно изменение в современном футболе. Франческо Тотти — одно из первых имен, которые называют в разговоре о верности одному клубу. Вы выступали за «Рому» 25 лет, провели в составе команды 785 матчей. Почему теперь такие истории — исключительная редкость?

— Сейчас в футболе больше думают о финансовой стороне. Больше об экономической составляющей думают и сами игроки.

— Вы покинули «Рому» через несколько лет после завершения карьеры. Еще некоторое время вы занимали в клубе пост директора. Тяжело сейчас быть вдали от команды, которой вы в сумме отдали три десятка лет?

— Я ушел по собственным мотивам. У меня не было возможности делать то, что я бы хотел делать. И я решился на этот шаг.

— Что вы чувствовали?

— Чувствовал, будто я умер.

— Возвращение в футбол рассматриваете?

— Сейчас я об этом не думаю. Без футбола точно не скучаю. Но в будущем все возможно.

— Сейчас вы амбассадор зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Что значит эта Олимпиада для Италии?

— Как я и говорил, любые мировые соревнования — это очень важная, ни с чем не сравнимая история. Я с максимальным уважением принимаю участие в этом проекте. В Италии часто вспоминают и прошлую зимнюю Олимпиаду (в Турине, 2006 года.— «Ъ»). Тогда мы были молодыми, много лет прошло. Олимпиада — это всегда прекрасно.