Levi Strauss поднимет цены из-за пошлин Трампа

Американский производитель джинсовой одежды Levi’s отреагирует на тарифную политику администрации США повышением цен на свою продукцию. Однако, как заявила генеральный директор Levi Strauss Мишель Гэсс, повышения будут скорее точечными.

The Wall Street Journal отмечает, что Levi Strauss производит большие объемы продукции на фабриках в странах Азии, таких как Бангладеш, Камбоджа и Вьетнам. В отношении этих стран США ввели высокие пошлины. Компания сформировала целевую рабочую группу, которая займется поиском стратегий по компенсированию влияния высоких пошлин. Глава компании при этом уверена, что у них есть резерв ценообразования и им не придется прибегать к масштабному повышению цен. По ее словам, Levi Strauss уже ввезла в США почти всю изготовленную за рубежом продукцию для весенне-летнего сезона.

Накануне компания опубликовала результаты 1-го квартала. Продажи упали на 2% и составили $1,53 млрд. Прибыль на одну акцию составила $0,38, что на 35% выше прогнозов аналитиков Уолл-стрит. Операционная рентабельность выросла до 12,5%, годом ранее она была 0%. Компания подтвердила свои ранее сделанные прогнозы на весь год, на что акции отреагировали ростом на 2%. С начала года они потеряли 22%.

Алена Миклашевская