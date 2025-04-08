NBC: Пентагон обсуждает вывод до 10 тыс. военнослужащих США из Восточной Европы

Пентагон рассматривает предложение о выводе до 10 тыс. военнослужащих из Восточной Европы, сообщил NBC News cо ссылкой на шесть американских и европейских чиновников. Речь идет о подразделениях из 20 тыс. человек, отправленных в регион президентом США Джо Байденом в 2022 году для укрепления обороны граничащих с Украиной стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Charles Dharapak, File / AP Фото: Charles Dharapak, File / AP

По словам чиновников из администрации Дональда Трампа, сокращение военного присутствия США в Европе позволит расширить число американских военнослужащих в Индо-Тихоокеанском регионе, который Белый дом считает более приоритетным. К тому же это позволит сэкономить деньги для армии, нуждающейся в инвестициях в инновационное оборудование и оружие, отмечает NBC.

Если Пентагон решит вывести 10 тыс. военнослужащих, это усилит опасения Европы о планах США «бросить своих давних союзников», заявили неназванные европейские чиновники. По их словам, страны Восточной Европы все еще считают Россию «растущей угрозой».

В 2022 году контингент ВС США в европейских странах достиг 100 тыс. человек, 65 тыс. из которых базировались там на постоянной основе. К июню 2024 года в европейских странах было размещено около 80 тыс. американских военнослужащих.

Лусине Баласян