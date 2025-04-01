Белоусов доложил Путину о соблюдении моратория на удары по энергообъектам

Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Он был посвящен вопросу соблюдения моратория на удары по энергообъектам России и Украины. Также на нем обсудили дополнительные меры по борьбе с террористической угрозой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России попросил главу Минобороны Андрея Белоусова доложить о том, как исполняются договоренности между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам. «Но прежде, чем мы приступим к обсуждению, хотел бы задать вопрос Белоусову Андрею Рэмовичу по поводу того, как у нас исполняются договорённости, связанные с прекращением взаимных ударов по энергосистемам между Россией и Украиной»,— сказал Владимир Путин.

На видео, которое опубликовала пресс-служба Кремля, ответа господина Белоусова нет.

Временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта, когда состоялся телефонный разговор президентов России и США. В список объектов, подпадающих под действие моратория, вошли в том числе нефтеперерабатывающие предприятия; газопроводы и хранилища, дамбы гидроэлектростанций. С момента соглашения Минобороны РФ ежедневно сообщает о новых атаках ВСУ на российские энергообъекты.

Подробнее о договоренностях — в материале «Ъ» «Лечение Эр-Риядом».