Вместо храма в психбольницу

В Приморье направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Следственного комитета России (СКР) Александра Голуженко. По данным следствия, в январе нынешнего года он угнал Land Rover Discovery 4 и попытался въехать на нем в Спасо-Преображенский кафедральный собор в центре Владивостока. Основываясь на результатах судебно-психиатрической экспертизы, прокуратура настаивает на принудительном лечении фигуранта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Голуженко на угнанном Range Rover пытается въехать в Спасо-Преображенский кафедральный собор

Фото: соцсети Александр Голуженко на угнанном Range Rover пытается въехать в Спасо-Преображенский кафедральный собор

Фото: соцсети

Зампрокурора Приморья Андрей Трегубов «утвердил постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении жителя Хабаровска», сообщило сегодня надзорное ведомство. В пресс-релизе не указывается имя фигуранта, но представитель прокуратуры пояснил «Ъ», что речь идет о 37-летнем Александре Голуженко.

Как установило следствие, 15 января 2025 года фигурант угнал Land Rover Discovery 4, припаркованный возле дома на улице Русская во Владивостоке. На джипе Голуженко направился в район центральной площади города, где повредил два шлагбаума и два припаркованных возле здания правительства края автомобиля. Затем он попытался въехать в Спасо-Преображенский кафедральный собор, повредил входную дверь и гранитный забор. Подъехавший к месту происшествия патрульный автомобиль ГИБДД Голуженко протаранил, при этом находившийся внутри сотрудник полиции получил телесные повреждения. Его коллега едва не оказался под колесами джипа, но успел увернуться. Уже пытаясь скрыться от погони, угонщик повредил пассажирский автобус (никто не пострадал) и был задержан полицией в районе дома №41 по улице Светланской.

Александр Голуженко обвиняется в угоне автомобиля (ч. 3 ст. 166 УК РФ), умышленном повреждении чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ), хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и применении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Общую сумму ущерба от его действий следствие оценивает в размере свыше 3,5 млн руб.

Впрочем, как сообщили «Ъ» в прокуратуре, судебно-психиатрическая экспертиза установила, что Голуженко страдает психическим расстройством. Поэтому надзорное ведомство полагает, что фигурант дела должен быть направлен на принудительное лечение.

Напомним, бывший сотрудник СКР Александр Голуженко, ушедший, по некоторым данным, на пенсию в звании подполковника юстиции, ранее был замешан в нескольких публичных скандалах. В январе 2022 года председатель СКР Александр Бастрыкин поручил управлению кадров ведомства провести служебную проверку «в связи с публикациями в социальной сети следователя-криминалиста СУ СКР по Приморскому краю Голуженко». Речь шла о выложенных в соцсетях сканах фривольной переписки господина Голуженко с коллегой. По результатам проверки следователь был уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника СКР, но в 2023 году Александр Голуженко сумел восстановиться в должности в судебном порядке.

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Фото: СКР Александр Голуженко

Фото: СКР

Также в январе 2022 года Александр Голуженко был арестован Центральным районным судом Хабаровска на 13 суток за административное правонарушение — он отказался предъявить документы сотрудникам полиции, которые остановили его за рулем автомобиля без номеров.

После восстановления на службе Александр Голуженко, по некоторым данным, перевелся на работу в Хабаровское управление СКР. В конце прошлого года он ушел на пенсию.

В материалах Хабаровского крайсуда упоминается, что следователь проходил курс лечения в краевой клинической психиатрической больнице.

Стоит отметить, что 15 января отмечался день образования Следственного комитета. Не исключено, что действия Александра Голуженко были как-то связаны с этой датой. Сам он написал в своей соцсети: «Сегодня гульнем знатно!» Позднее он опубликовал фото из салона угнанного джипа перед дверями Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Алексей Чернышев, Владивосток