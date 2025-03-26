Путин вносит на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Президент России Владимир Путин вносит на ратификацию в Госдуму Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России с Ираном, который был подписан в январе этого года. Официальным представителем президента при рассмотрении вопроса о ратификации назначен замминистра иностранных дел Андрей Руденко. Распоряжение размещено на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Масуд Пезешкиан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Масуд Пезешкиан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

17 января состоялась встреча господина Путина и его иранского коллеги Масуда Пезешкиана. Тогда стороны подписали договор, согласно которому, если одна из сторон подвергнется агрессии, другая не должна оказывать помощь агрессору и обязана стремиться содействовать урегулированию конфликта на основе Устава ООН.

Всего документ содержит 47 статей. Работа над ним велась с 2022 года. Он также содержит статьи о развитии платежной инфраструктуры, не зависящей от других стран, строительстве объектов ядерной энергетики, упрочнении мира и безопасности в Каспийском регионе, а также о противодействии санкциям.

Подробнее об отношениях Ирана и России — в материале «Ъ».