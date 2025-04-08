Кубань заполонили «однушки»

На Кубани объем строящегося жилья с плановым вводом в эксплуатацию в 2025 году составляет 2,5 млн кв. м. Такие данные публикует аналитический центр «Дом.рф». Соотношение распроданности квартир в новостройках Краснодарского края к их строительной готовности — 50%. Среди строящегося в регионе жилья, 62% — однокомнатные квартиры и 58% — индивидуальные жилые дома.

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По показателю объема строящегося жилья с вводом в текущем году Краснодарский край занимает первое место среди нестоличных регионов. За ним следуют Приморский край (1 млн кв. м), Башкортостан (908 тыс. кв. м), Воронежская (868 тыс. кв. м) и Челябинская (688 тыс. кв. м) области.

До конца текущего года к вводу в России запланировано 41,8 млн кв. м жилья. На 1 марта 2025 года в стадии строительства находилось 114 млн кв. м. Соотношение распроданности и стройготовности по домам с вводом в этом году в целом по стране составило 72%. Это, по словам аналитиков «Дом.рф» — в пределах нормы.

Факторами низкой распроданности жилья, по данным аналитиков, является несбалансированная квартирография, в том числе, преобладание в структуре строящихся домов однокомнатных квартир и индивидуальных жилых домов. Краснодарский край по этим двум показателям находится в зоне риска затоваренности жильем.

Также, по данным аналитического отчета «Дом.рф», Краснодарский край находится в тройке лидеров по запускам новых проектов в январе-марте 2025 года — 507 тыс. кв. м. Больше, чем на Кубани, в первом квартале текущего года было запущено жилищных проектов в Москве (776 тыс. кв. м), Санкт-Петербурге (539 тыс. кв. м) и Свердловской области (527 тыс. кв. м). Снижение год к году на Кубани — 18% (в Москве и Тюменской области — 52%, в Московской области — 47%).

Дмитрий Михеенко