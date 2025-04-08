Американский гроссмейстер не прошел читинг-контроль

Американский гроссмейстер Ханс Ниман, прославившийся в первую очередь как главный подозреваемый в шахматном читерстве, вновь оказался центральным персонажем очень странной истории. Ниман в последний момент отказался от выступления на парижском турнире серии Freestyle Chess Grand Slam с участием большинства сильнейших шахматистов мира и высочайшими по меркам вида призовыми, так и не объяснив причину своего поступка. Об отказе американец объявил сразу после того, как инвестор серии Ян-Хенрик Бюттнер предупредил о том, что на турнире будут применяться беспрецедентные античитинговые меры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американский гроссмейстер Ханс Ниман

Фото: FIDE Американский гроссмейстер Ханс Ниман

Фото: FIDE

Главной темой начавшегося в Париже второго этапа серии Freestyle Chess Grand Slam оказалась та, что связана с шахматистом, который в нем вообще не играет. Этот шахматист — 21-летний американский гроссмейстер Ханс Ниман, отказавшийся от парижского выступления перед открытием состязания.

Его поступок вызвал бы в шахматном сообществе колоссальный интерес, смешанный с недоумением, в любом случае. Freestyle Chess, в рамках которой играют в так называемые шахматы Фишера (в них фигуры, располагающиеся на первом и восьмом рядах, то есть все, кроме пешек, расставляются в случайном порядке, определенном жребием),— один из крупнейших коммерческих проектов в шахматах среди появившихся в последние годы.

Его идейным вдохновителем является норвежец Магнус Карлсен, первый номер рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE), а инвестором — немецкий миллиардер Ян-Хенрик Бюттнер, обеспечивший серии из пяти этапов огромный по меркам вида призовой фонд в размере $4 млн. Даже десятое место в каждом из турниров приносит участнику $7,5 тыс. От таких денег не отказываются обычно и элитные гроссмейстеры. А у Ханса Нимана, занимающего в рейтинге FIDE 20-ю позицию, список достижений весьма скромен.

К тому же парижский этап был обречен стать исключительно заметным событием из-за своего состава. Он собрал практически всех шахматных лидеров: Магнуса Карлсена, чемпиона мира индийца Гукеша Доммараджу, его соотечественников Арджуна Эригайси с Рамешбабу Прагнанандхой, американца Фабиано Каруану, россиянина Яна Непомнящего. В компанию из 12 супергроссмейстеров Ниман попал благодаря отданной ему Бюттнером wild card за победу на прошлогоднем турнире Grenke Open, основанном предпринимателем. Но бэкграунд Ханса Нимана еще усилил резонанс, вызванный его решением.

На самом деле, относительно невысокий рейтинг не помешал ему еще до старта парижского турнира превратиться чуть ли не в основную приманку для публики. Дело в биографии американца.

С именем Ханса Нимана, а также именем Магнуса Карлсена связан главный шахматный скандал последних лет. Его спровоцировали два подряд демарша норвежца.

В сентябре 2022 года перед четвертым туром престижного супертурнира Sinquefield Cup в американском Сент-Луисе он вдруг снялся с соревнований. Этот шаг последовал за неожиданным поражением Карлсена от невысоко котировавшегося на его фоне американца Нимана. Магнус Карлсен четко дал понять, что подозревает молодого американца в читерстве — использовании подсказок. История продолжилась на проходившем уже в онлайн-формате Julius Baer Generation Cup. Вновь встретившись с Ниманом, Карлсен во второй раз шокировал публику. В партии он сделал всего один ход, а после второго в исполнении соперника сообщил, что сдается, и отключился от трансляции. На этот раз норвежец прямо сказал, что не желает «играть против людей, которые занимались читерством в прошлом». Карлсен имел в виду интервью американца, в котором тот признал, что действительно использовал подсказки в онлайн-партиях, но всего дважды и давным-давно, когда ему было 12 и 16 лет.

Эти случаи заставили экспертов внимательно изучать биографию Ханса Нимана, резко поднявшего свой рейтинг на рубеже предыдущего и нынешнего десятилетий. Но к единому мнению насчет того, насколько обоснованны слова Магнуса Карлсена, не представившего никаких прямых доказательств читерства, они так и не пришли.

Конфликт продолжился иском от Нимана, поданным в Федеральный окружной суд Восточного округа штата Миссури.

В нем американский гроссмейстер требовал взыскать $100 млн с группы ответчиков, включающей Карлсена. Ниман обвинял их в клевете. Стороны в итоге отказались от претензий друг к другу, а Международная шахматная федерация, проведя собственное расследование ЧП, лишь оштрафовала Магнуса Карлсена на €10 тыс., посчитав, что он нарушил пункты регламента, запрещающие необоснованные обвинения в адрес оппонентов, а также совершил действия, направленные на подрыв репутации игроков и самой федерации.

С тех пор за выступлениями Ханса Нимана, получающимися очень разными в плане успешности, шахматные болельщики следят особенно внимательно, а в их чатах постоянно возникают версии о причинах взлета американца вплоть до самых экзотических вроде применения для читинга анального стимулятора. Новость о его приезде в Париж вызвала у них ажиотаж. Ведь во Франции Ниман должен был столкнуться за доской с Магнусом Карлсеном, против которого в партиях такого серьезного уровня после скандалов 2022 года еще не играл. Более того, Ниман сам подогревал этот ажиотаж, публикуя посты в X, убеждающие всех в его решительном настрое. В одном он даже намекнул, что его секундантом в Париже будет 14-й чемпион мира Владимир Крамник, который в последние месяцы как раз увлекся борьбой с шахматными читерами.

Однако, к изумлению Яна-Хенрика Бюттнера, Ханс Ниман не появился на обязательном собрании игроков перед турниром в минувшие выходные, а на его сообщения не отвечал. В конце концов он отправил сообщение по электронной почте директору этапа Себастьяну Зибрехту, уведомив его, что не будет участвовать (организаторы чудом успели заменить Нимана узбекским гроссмейстером Нодирбеком Абдусатторовым).

В Х же американец лишь написал, что отказ вызван «личными причинами», не пояснив, в чем они заключаются.

При этом все шахматные медиаресурсы, в том числе Chess.com и Chessbase, обратили, конечно, внимание на то, что он последовал сразу вслед за анонсом Яна-Хенрика Бюттнера. В нем он предупредил, что на парижском этапе будут применяться «беспрецедентные» по жесткости античитинговые меры, не расшифровав, правда, какие именно. Норвежский телеканал TV2 рассказал, что Ниман снялся после того, как был «проинформирован о новом протоколе». Впрочем, в интервью Chess.com Ян-Хенрик Бюттнер воздержался от «спекуляций» по поводу отказа американского гроссмейстера, уточнив, что об античитинговых мерах того предупредили заранее.

Алексей Доспехов