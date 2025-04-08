Количество новых жилых проектов в России упало за год на 26%

По состоянию на 1 марта уровень запуска новых жилых проектов в России упал на 26% в годовом выражении. Это стало самым низким показателем с 2021 года, сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин. По его словам, сильнее всего пострадали застройщики в регионах, где рентабельность проектов была на уровне 10–15% из-за низкой покупательской способности.

Замминистра отметил, что «так сложно отрасли не было давно». «В Москве, Санкт-Петербурге, Казани, некоторых других городах нашей великой страны, конечно, "подушка" у застройщиков, исторически сформирована побольше, и там мы видим неплохую динамику запуска новых проектов»,— рассказал господин Стасишин на Всероссийском жилищном конгрессе (цитата по «РИА Недвижимость»).

Замглавы Минстроя считает, что в 2025 году будет сложно достичь показателей предыдущих годов по ипотечному портфелю, когда его объем оценивался почти в 2 трлн руб. При этом он убежден, что если начнутся проблемы у девелоперов, то «автоматически сразу будут проблемы и у банков».

В первом квартале 2025 года по всей России доля многоквартирных домов, введенных с нарушением первоначальных сроков, достигла максимума за последние четыре года — 48,4%, подсчитали в Едином ресурсе застройщиков (ЕРЗ.РФ) по запросу «Ъ». Предыдущий антирекорд был зафиксирован в первом квартале 2021 года, когда девелоперы сдали позже установленного срока 51% жилья. Также увеличился средний срок переноса объектов.

Подробности — в материале «Ъ» «Застройщики не отдают ключи».