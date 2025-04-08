Песков не стал отвечать на вопрос о присутствии ВСУ в Белгородской области

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о возможном присутствии украинских военных в Белгородской области. Он переадресовал вопрос Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это касается непосредственно деталей специальной военной операции, поэтому такие вопросы должны быть адресованы министерству обороны. Вы знаете, что о реальном положении на поле боя мы не даем информацию»,— заявил представитель Кремля во время пресс-колла.

Минобороны сообщало, что ВСУ предприняли попытку прорвать границу в западной части Белгородской области 18 марта. В течение дня украинская армия осуществила пять атак, все они были отражены, говорили в ведомстве. 23 марта Минобороны сообщило, что вооруженные силы снова отразили попытку вторжения в Белгородскую область. Губернатор региона Вячеслав Гладков в марте называл обстановку в приграничье сложной.

Проект WarGonzo, который принадлежит военкору Семен Пегову, сообщал о тяжелых боях в районе Демидовки и Поповки. Российские военные не допускают прорыва ВСУ через границу. Из-за регулярных обстрелов в Белгородской области введены режим КТО и режим ЧС федерального уровня.