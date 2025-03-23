Гладков: обстановка в белгородском приграничье остается сложной

Обстановка в Краснояружском районе Белгородской области продолжает оставаться сложной. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он предостерег жителей района от того, чтобы возвращаться в свои дома,— например, для кормления оставшихся там животных.

«Военные занимаются выполнением поставленных боевых задач. Задача органов государственной и муниципальной власти — спасение жизни людей. Большую часть практически уже вывезли. К сожалению, есть случаи, когда люди по полям возвращаются в свои дома. Тоже понимаем их, потому что нужно покормить кур, кроликов и другую живность, которую они выращивали, на которую тратили деньги»,— рассказал глава региона. Он подчеркнул, что власти принимают заявки на кормление животных,Так, 23 марта их поступило 600, 500 уже выполнены, остальные пока в работе.

18 марта российские войска отразили пять попыток ВСУ прорваться в Белгородскую область в направлении села Демидовка и поселка Прилесье Краснояружского района. После этого оперштаб региона закрыл въезд в приграничные населенные пункты. Для предотвращения въезда жителей сотрудники ГИБДД круглосуточно дежурят на всех дорогах, организовано совместное патрулирование с полицией, Росгвардией и военной полицией для поддержания порядка и защиты имущества граждан. Руководителям сельхозпредприятий в радиусе 15 км от границы поручено приобрести бронеавтомобили со средствами радиоэлектронной борьбы Жителей, не проживающих в пунктах временного размещения, должны обеспечивают продовольственными наборами.

22 марта в селе Репяховка в Краснояружском районе местный житель попал под обстрел со стороны Украины. Он самостоятельно вернулся в село, несмотря на запрет въезжать туда. Об этом рассказал в своем Telegram-канале Вячеслав Гладков.

Мария Старикова