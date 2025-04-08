Компании Shein не позволяют выводить производство из Китая

Планы интернет-ритейлера Shein перенести часть производства за пределы Китая вызвали недовольство и сопротивление со стороны правительства страны. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечает Bloomberg, с призывом отказаться от перевода производства за рубеж власти обратились к местному бизнесу еще до того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении 34-процентных импортных пошлин на товары из Китая. Источники агентства утверждают, что Министерство торговли Китая связалось не только с Shein, но и с другими производителями. Однако к кому конкретно, помимо Shein, обращались власти, источники собеседники Bloomberg не уточняют.

Shein после переговоров с представителями власти приостановил ознакомительные поездки за рубеж, которые ритейлер организовывал для своих основных китайских поставщиков. Официально информацию Bloomberg ни в компании, ни в Министерстве торговли Китая не комментируют.

Кирилл Сарханянц