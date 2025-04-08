В Новосибирской области с 11 апреля начнется пожароопасный сезон

В Новосибирской области с 11 апреля устанавливается пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Травников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно документу, сначала постановление вступит в силу на территории Новосибирска, Бердска, Искитима, Оби и поселка Кольцово, а также 14 районов и Карасукского муниципального округа. С 16 апреля пожароопасный сезон откроется в Болотнинском, Венгеровском, Каргатском, Куйбышевском, Кыштовском, Мошковском, Северном, Тогучинском, Убинском, Усть-Таркском, Чановском, Черепановском, Чулымском районах, а также Маслянинском и Татарском муниципальных округах.

Накануне пожароопасный сезон стартовал в Иркутской области, Республике Алтай и Алтайском крае.

Александра Стрелкова