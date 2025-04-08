Суд досрочно выпустил из колонии члена уральской банды Федоровича

Тульский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу адвоката в интересах участника уральской банды Василия Федоровича и братьев Поташниковых Андрея Зорина, который был причастен к разбою и убийствам в 2000-е годы на Урале, и заменил не отбытую часть наказания в колонии на принудительные работы. Как следует из документов суда, не отбытая часть наказания составила 1 год и 5 месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер-юрист Василий Федорович во время оглашения ему приговора в Свердловском областном суде

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Блогер-юрист Василий Федорович во время оглашения ему приговора в Свердловском областном суде

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Заменить Зорину Андрею Евгеньевичу не отбытый срок наказания в виде лишения свободы 1 год 5 месяцев 27 дней на принудительные работы на срок 1 год 5 месяцев 27 дней с удержанием из заработной платы 15 % в доход государства. Осужденного Зорина Андрея Евгеньевича из ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тульской области освободить незамедлительно», — говорится в документах суда. Поводом для замены наказания стало хорошее поведение осужденного, добросовестное отношение к труду и активное участие в воспитательной работе.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал» в рамках спецпроекта «Дела прошлых лет», в период с 2006 по 2012 год на территории Свердловской и Курганской областей действовала банда из восьми человек. По версии следствия, ее руководителями были братья Даниил и Антон Поташниковы, а также блогер и юрист Василий Федорович. По версии следствия, они были причастны к 14 убийствам и пяти покушениям. В числе жертв — гражданин Сирии и США Джордж Якубян, погибший в ходе пыток.

В июле 2015 года Свердловский областной суд приговорил Андрея Зорина к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в бандитизме (ст. 209 УК РФ), разбое (ст. 162 УК РФ) и покушении на убийство (ч.30, ст. 105 УК РФ), Василия Федоровича — к 22 годам лишения свободы за причастность к шести убийствам и покушениям на убийства. Остальные члены банды были приговорены к наказанию от девяти лет колонии до пожизненного заключения. С Даниилом Поташниковым расправились его подельники, так как он планировал убить их и скрыться от уголовного преследования.

Мария Шараева