«Тот идет и убивает свою родную тетю»

Редакция «Коммерсантъ-Урал» продолжает серию материалов «Дела прошлых лет», где рассказывает о преступлениях, которые расследовались на Урале. В 2015 году Свердловский областной суд вынес обвинительные приговоры членам банды братьев Поташниковых и Василия Федоровича. По версии следствия, они были причастны к 14 убийствам и пяти покушениям. В числе жертв — гражданин Сирии и США Джордж Якубян, погибший в ходе пыток.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Федорович во время оглашения приговора

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Василий Федорович во время оглашения приговора

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как установили следователи, в период с 2006 по 2012 год на территории Свердловской и Курганской областей действовала банда из восьми человек. По версии следствия, ее руководителями были братья Даниил и Антон Поташниковы, а также блогер и юрист Василий Федорович. В ее состав входили: Елена Сухих, Антон Чиркин, Роман Кирияков, Егор Дровников, Андрей Зорин. Самым младшим участником был студент Уральского федерального университета (УрФУ).

Наиболее резонансным считается эпизод убийства гражданина Сирии и США Джорджа Якубяна.

Именно благодаря расследованию этого убийства следователям удалось выйти на членов банды и установить другие преступные эпизоды. Согласно обвинительному заключению, 6 марта 2012 года Джордж Якубян прилетел в Екатеринбург по приглашению Василия Федоровича для переговоров об организации фирмы по обмену товарами между Сирией и Россией. В аэропорту Кольцово его встретил Федорович вместе с Еленой Сухих.

Затем иностранного гостя отвезли в лесополосу, где пытали, чтобы узнать пароли от кредитных карт. По данным гособвинения, пострадавшему выдергивали зубы плоскогубцами, поджигали волосы и заламывали пальцы. У него отобрали ноутбук, кредитные карты на общую сумму более 100 тыс. руб. Затем его вывезли в гараж на Коммунистической улице в Екатеринбурге, где Даниил Поташников разбил ему голову кувалдой. Далее Василий Федорович нанес несколько ударов ножом в шею, а Роман Кирияков облил бензином труп и поджег. Обгоревшее тело иностранца было обнаружено в одном из гаражных кооперативов Екатеринбурга в начале апреля 2012 года. Его руки были закованы в наручники.

В апреле 2012 года члены банды с применением кастета, ножа, пистолета и наручников похитили 17-летнего жителя Екатеринбурга с целью возврата ноутбука, пропавшего у знакомого Василия Федоровича. По данным следствия, его вывезли в лесной массив в микрорайоне Краснолесье и, угрожая ему и его родным, добились от молодого человека нужных сведений о пропаже ноутбука. После этого потерпевшего освободили.

Следователи вышли на след банды и установили, что бандиты испытывали ненависть к наркоторговцам: убили по подозрению в распространении запрещенных веществ местного жителя Григория Лежнина, труп которого расчленили и сожгли. Даниил Поташников совершил несколько убийств на почве ненависти к лицам неславянской внешности. Так, в январе 2012 года Роман Кирияков изготовил кистень, который участники банды решили испытать на случайном прохожем. Они подкараулили шедшего по Билимбаевской улице в Екатеринбурге Вахшунвара Шайдоева, нанесли ему удар кистенем по голове, а после того как пострадавший упал на землю, нанесли ему пять ударов ножом.

Даниил Поташников погиб от рук своих сообщников — на почве «личных неприязненных отношений».

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что одним из членов банды был действующий сотрудник полиции. Следователи считают, что он приобретал в специализированных магазинах при предъявлении служебного удостоверения полицейское обмундирование и наручники, которые использовались его подельниками при совершении преступлений.

В зависимости от степени участия в преступлениях участникам банды было предъявлено обвинение по ст.105 УК РФ («Убийство»), ст.126 УК РФ («Похищение человека»), ст.159 УК РФ («Мошенничество»), ст.132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), ст.282 УК РФ («Возбуждение ненависти») и по ст.209 УК РФ («Бандитизм»).

Во время судебного следствия Василий Федорович, Елена Сухих и Антон Чиркин заключили сделку со следствием, однако уже в суде гособвинение заявило, что расторгает сделку с Федоровичем, в связи с тем, что подсудимый ее не выполнил — отказался в суде от дачи показаний.

После чего обвинение запросило для блогера пожизненное лишения свободы.

В 2015 году Свердловский областной суд под председательством судьи Андрея Сварцева вынес всем участникам банды обвинительные приговоры. Суд приговорил Василия Федоровича за причастность к шести убийствам и покушениям на убийства к 22 годам лишения свободы. Елена Сухих (находилась на свободе до приговора) была приговорена к девяти годами лишения свободы, Антон Чиркин (находился под домашним арестом) получил десять лет колонии. Остальные члены банды были приговорены к наказанию от девяти лет колонии до пожизненного заключения.

«Не знаю, почему журналисты повесили ярлык "Банда Федоровича". Правильно было бы ее назвать бандой братьев Поташниковых. Там были родные братья Антон и Данил, их двоюродный брат Кирияков. Именно братья Поташниковы создали банду и к тому времени, как появился Федорович, они успели совершить девять преступлений — девять эпизодов убийств. Самый первый эпизод — Даниил Поташников организовывает убийство своей матери и поручает это своему двоюродному брату Кириякову — единственному, кто получил пожизненное лишение свободы. Тот идет и убивает свою родную тетю. Это было сделано из-за квартиры, которую Даниил Поташников получил в наследство»,— рассказал судья Андрей Сварцев для книги «Личность в мантии», изданной «Ъ-Урал».

По его словам, Даниила Поташникова «все сильно боялись, и Федорович тоже побаивался».

Как установило следствие, Поташников выполнял заказы и устранял неугодных. Например, по просьбе Елены Сухих он расправился с бездомным, который часто находился у нее в подъезде и пугал ее. «Федорович обеспечивал банду оружием, машиной. Был мозгом в некоторых эпизодах, но самое главное решение принимал Даниил Поташников. Они его убили, потому что он задумал всех их убить и уйти, чтобы они его не сдали. Они это все раскусили»,— пояснил Андрей Сварцев.

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Мария Шараева, Николай Яблонский