Набиуллина: доля безналичных платежей в России достигла 86%

В России создана одна из самых современных в мире платежных систем, заявила председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. По ее словам, на функционирование системы санкции не повлияли, а доля платежей по безналичному расчету выросла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы видим, как выросла доля безналичных платежей, и сейчас это без малого 86%»,— рассказала глава ЦБ на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме (цитата по ТАСС).

В декабре ЦБ сообщал, что в России сохраняется тренд на безналичные операции, но объем трансакций по банковским картам с января по сентябрь 2024-го снизился в годовом выражении. При этом доля наличных в России по сравнению с Китаем или западными странами довольно высока: в общем объеме денежной массы в прошлом году она составляла примерно 15–17%.

Подробности — в материале «Ъ» «Экономнее наличными».