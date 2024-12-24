ЦБ впервые подсчитал объем платежей россиян по биометрии и QR-кодам

В России сохраняется тренд на безналичные операции, сообщила пресс-служба Банка России. При этом объем транзакций по банковским картам с января по сентябрь 2024 года снизился относительно того же периода прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В ЦБ отметили, что граждане и бизнес для оплаты стали чаще использовать QR-коды и биометрическую идентификацию. За девять месяцев нынешнего года с помощью таких методов оплаты было совершено покупок на сумму 2,6 трлн руб. и 7,8 млрд руб. соответственно.

Объем платежей электронными денежными средствами почти удвоился по сравнению с прошлым годом. Число терминалов для приема безналичных платежей превысило 4,8 млн единиц, за три квартала текущего года их количество увеличилось на 341 тыс.

Национальная система платежных карт (НСПК) в конце июня запустила пилотный проект по внедрению универсального QR-кода, он завершился в октябре. В том же месяце ЦБ предложил обязать банки использовать только этот универсальный QR-код. Глава регулятора Эльвира Набиуллина уверяла, что речь не идет о «битве» ЦБ и банков за контроль над рынком.

Подробности — в материале «Ъ» «QR-коды сравнялись по услугам».