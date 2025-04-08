ФСБ задержала жителя Челябинской области за призывы к терроризму

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали местного жителя по подозрению в публичных призывах к террористической и экстремисткой деятельности, а также действиям против безопасности государства. Южноуралец является сторонником украинских националистических структур, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

По версии следствия, житель региона, осознавая публичный характер и общественную опасность своих действий, в разное время разместил в интернете публикации, в которых содержались призывы к террористической и экстремистской деятельности, а также оправдание или пропаганда терроризма. Подозреваемого обнаружили в ходе оперативно-разыскных мероприятий период с июля по август 2024 года.

Следственный орган УФСБ возбудил в отношении южноуральца уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства).