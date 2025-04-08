General Motors представила концепт футуристичного спорткара Chevrolet Corvette

Компания General Motors показала концепт электрического спорткара Chevrolet Corvette, разработанного британской дизайн-командой в Бирмингеме. Дизайн вдохновлен авиацией и сочетает аэродинамическую форму, двери типа «крыло чайки» и проекционный дисплей на лобовом стекле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: General Motors Фото: General Motors

Верхняя часть кузова отсылает к модели 1963 года Chevrolet Corvette Sting Ray с раздельным лобовым стеклом, обеспечивающим панорамный обзор и структурную целостность. В конструкцию интегрирована батарея и боковые аэродинамические каналы, которые оптимизируют воздушные потоки и устраняют необходимость в традиционных спойлерах.

Для трековых заездов предусмотрены выдвижные стабилизаторы и система аэровекторинга, улучшающие управляемость на поворотах. В компании также разрабатывают футуристичный фургон, презентация которого запланирована на конец года.

Ранее Kawasaki представила концепт мотоцикла, напоминающего железного коня с четырьмя ногами на гибких подвесках вместо традиционных колес.

Евгений Федуненко