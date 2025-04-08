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Врио главы Оренбуржья остался недоволен благоустройством региональной столицы

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев считает состояние улиц Оренбурга после зимы недопустимым. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Неухоженно после зимы выглядят даже основные городские магистрали — улицы Чкалова и Терешковой, проспекты Гагарина и Победы»,— говорится в сообщении.

По словам врио главы региона, «у мэрии должен быть четкий план действий, чтобы до майских праздников максимально привести город в порядок». Порядок должен быть наведен во всех населенных пунктах области, резюмировал Евгений Солнцев. Он также напомнил, что жители могут присоединиться к традиционным субботникам.

Георгий Портнов