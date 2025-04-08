Уроженец Средней Азии осужден на Камчатке на десять лет за финансирование терроризма

Апелляционный военный суд оставил без изменения приговор Тихоокеанского флотского военного суда в отношении местного жителя, уроженца одной из среднеазиатских республик, сообщили «Ъ» в УФСБ по Камчатскому краю. Он признан виновным в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).

Как рассказали в ведомстве, следственным подразделением УФСБ установлено, что фигурант переводил деньги для приобретения вооружения, боеприпасов, экипировки и для иных целей, связанных с обеспечением деятельности международных террористических организаций, ведущих боевые действия в Сирии.

Наказание составило десять лет лишения свободы, первые три из которых он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский