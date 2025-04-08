Япония настроена на заключение мира с РФ, несмотря на сложные отношения

Правительство Японии настроено на заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложную ситуацию в отношениях. Об этом говорится в ежегодном докладе МИД страны «Синяя книга».

«Правительство продолжит придерживаться политики решения вопроса о принадлежности четырех северных островов (так в Японии называют Курильские острова — «Ъ») и заключении мирного договора»,— говорится в документе за 2024 год.

В документе уточняется, что Токио по-прежнему воспринимает Курильские острова «исконными японскими территориями», которые сейчас находятся «под незаконной оккупацией России». Также ведомство подчеркивает, что Япония считает приоритетным вопрос возвращения гуманитарных обменов с южной частью Курил.

7 апреля Генпрокуратура РФ признала нежелательной японскую «Ассоциацию по вопросам северных территорий», спонсирующую общенациональное движение Японии за возвращение Курильских островов.

В 2022 году Россия отменила безвизовый режим для японцев, посещающих Курилы и отказалась от переговоров о статусе островов после присоединения Японии к санкциям. В 2023 году Япония впервые за двадцать лет назвала Южные Курилы незаконно оккупированными.

Об отношениях России и Японии — в материале «Туризм разворачивается на восток».