Доля коммерческой выручки «Росгеологии» в 2024 году достигла 70%

Доля коммерческой выручки «Росгеологии» в 2024 году выросла до 70% по сравнению с 65% в 2023-м, рассказал журналистам глава компании Сергей Радьков. Остальное приходится на госконтракты. По данным «Росгеологии», в прошлом году компания выполняла работы в девяти странах по 13 направлениям геолого-разведочных работ. Выручка по международным проектам выросла до 2,6 млрд руб., более чем в три раза относительно 2023 года. Финансовые результаты за прошедший год будут опубликованы 30 апреля.

По словам господина Радькова, несмотря на сложный прошедший год компания смогла получить хорошие геологические результаты по федеральному проекту «Геология: возрождение легенды» и не допустить неисполнения обязательств по госконтрактам.

В этом году «Росгеология» планирует работу в 11 странах по 18 направлениям, прогноз выручки — свыше 3 млрд руб., отметили в компании. Ключевые зарубежные партнеры находятся в странах СНГ и Азии, а основное развитие — в Латинской Америке и Африке.

Сергей Радьков подчеркнул, что «Росгеология» находится в контакте с владельцами облигаций, по которым был допущен технический дефолт. При получении господдержки и стабилизации финансового положения компания допускает мирное решение дела, уточнил он.

Глава Минприроды Александр Козлов 4 апреля сообщил, что «Росгеология» станет единственным исполнителем ГРР второго этапа проекта «Геология: возрождение легенды». По его словам, о финансовом состоянии компании было доложено президенту Владимиру Путину. Минфину и правительству поручено сохранить компетенции компании. Чистый убыток «Росгеологии» по РСБУ за январь—сентябрь прошлого года вырос до 2,31 млрд руб., что в три раза больше аналогичного периода 2023 года.

Подробности — в материале «Ъ» «"Росгеология" разведывает господдержку».

Ольга Семеновых