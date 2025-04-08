Соцфонду прописывают централизацию

Социальный фонд продолжает аккумулировать на своей инфраструктуре функции начисления социальных выплат. Как следует из поправок к Бюджетному кодексу, предложенных Минтрудом, в ближайшее время субъекты смогут передать ему начисление региональных социальных выплат, если они не планируют развивать собственные IT-системы в этой сфере. В перспективе это позволит консолидированному бюджету сэкономить на администрировании выплат за счет их централизации, хотя точно оценить эффект из-за региональных различий сложно.

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Субъекты РФ смогут передать Социальному фонду исполнение своих функций по начислению региональных пособий, следует из проекта поправок к Бюджетному кодексу, опубликованных Минтрудом на портале regulation.gov.ru.

Напомним, сейчас часть социальных выплат находится в ведении федерального правительства, а часть — регионального. В общей сложности, как ранее писал “Ъ”, в РФ существует свыше 300 различных мер соцподдержки граждан и 60 млн их получателей (подробнее см. “Ъ” от 3 июня 2019 года). С 2018 года Минтруд начал собирать их в общую базу в рамках Единой цифровой платформы, создание которой было предусмотрено Концепцией цифровой трансформации социальной сферы до 2025 года. Она же предполагала, что к этому году 80% социальных услуг можно будет получить в электронном виде, что сократит срок ожидания в два раза, а пакет необходимых документов — в большинстве случаев — до одного заявления.

Исходя из этой логики, в 2021 году Минтруд инициировал пилотный проект, в ходе которого регионы передали на обслуживание Пенсионному фонду (с 2023 года — Соцфонд) 11 региональных выплат. В 2022 году фонд также принял на себя полномочия по оформлению и выплате еще свыше 30 различных мер федерального уровня, которые ранее были в ведении местных органов соцзащиты. Весной этого года Минтруд также инициировал передачу на федеральный уровень региональной доплаты к пенсии от 30 регионов, которые ее производят. Как пояснил замглавы Минтруда Андрей Пудов, в результате сейчас фонд назначает значительную часть федеральных мер поддержки «на принципах социального казначейства, то есть без предоставления со стороны граждан каких-либо документов и справок, по одному заявлению или даже без заявления, то есть проактивно»: все необходимые документы либо есть в системах фонда, либо запрашиваются им у госорганов в порядке межведомственного взаимодействия.

Теперь Минтруд предлагает дать регионам возможность перевести на Социальный фонд оставшиеся региональные меры поддержки. Субъекты РФ смогут сделать это или на основании регионального нормативного правового акта, или на основании соглашения между высшим органом власти субъекта РФ и фондом. Чтобы легализовать передачу средств из регионального бюджета в бюджет внебюджетного фонда, ведомство предлагает поправки к ст. 138 Бюджетного кодекса. Как пояснили в пресс-службе Минтруда, там ожидают, что использование инфраструктуры Социального фонда будет востребовано в первую очередь теми регионами, которые не планируют развивать собственные IT-системы для социального обслуживания населения и рискуют не выполнить требования по цифровой трансформации социальной сферы.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, инициатива Минтруда не предполагает пересмотра полномочий регионов в части формирования и назначения социальных выплат: нововведения касаются только механизма их выплаты. Также мера даст регионам возможность сэкономить на передаче функций на федеральный уровень вместо исполнения их самим, но из-за различий региональных систем оценить эту экономию сложно. Для Соцфонда же консолидация данных о различных региональных пособиях позволит расширить оценку их эффективности и вырабатывать рекомендации по ее повышению.

Анастасия Мануйлова