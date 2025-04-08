BelkaCar привлекает до 2 млрд рублей перед возможным IPO

Каршеринговый оператор BelkaCar планирует привлечь 1,2–2 млрд руб. от инвесторов, предложив 16–23% акций. Это может стать подготовкой к IPO, следует из инвестиционного предложения компании (есть в распоряжении «Ъ»).

Средства направят на расширение автопарка до 30 тыс. машин (сейчас 7 тыс.) и погашение долгов. По данным СПАРК, долг BelkaCar на конец 2024 года составил 14,52 млрд руб., выручка — 4,6 млрд руб., убыток — 937,83 млн руб.

Инвесторам обещают доходность до 275% в случае IPO через 18–24 месяца или 25%, если размещение не состоится. В BelkaCar на запрос «Ъ» не ответили.

Компания занимает 14% рынка каршеринга, работает в пяти городах и насчитывает 1,7 млн пользователей. Основной владелец — кипрская Loryberg Holdings Ltd.

Эксперты считают привлечение средств через доли логичным при высокой ставке ЦБ. Однако риски включают неэффективную стратегию и макроэкономическую нестабильность. Рынок каршеринга, по прогнозам, будет расти на 40% в год до 234 млрд руб. к 2028 году.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «BelkaCar подкатил к инвесторам».