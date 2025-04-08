BelkaCar подкатил к инвесторам

Один из крупных российских операторов каршеринга BelkaCar хочет привлечь для развития своего бизнеса от розничных и институциональных инвесторов до 2 млрд руб., предложив им в обмен от 16% до 23% в компании. По данным “Ъ”, это может стать подготовкой к IPO оператора: дополнительные средства необходимы компании для расширения автопарка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

BelkaCar, занимающий четвертое место среди российских операторов каршеринга (см. подробнее инфографику), намерен провести pre-IPO. Как следует из имеющегося у “Ъ” инвестиционного предложения компании, оператор хочет привлечь 1,2–2 млрд руб. В обмен BelkaCar готов предложить инвестору или пулу инвесторов 16–23% в бизнесе компании.

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В этом же документе указывается, что участники этого раунда привлечения инвестиций могут реализовать свои доли в бизнесе оператора через 18–24 месяца во время возможного IPO BelkaCar. Оператор предполагает, что в таком случае доходность инвесторов может достигнуть 275% от вложенных средств. В случае если первичное размещение на бирже акций компании не произойдет, то инвестору гарантируется доходность 25%. В BelkaCar на запрос “Ъ” не ответили.

Как отмечается в инвестиционном предложении оператора каршеринга, привлекаемые инвестиции помогут ему нарастить автопарк до 30 тыс. автомобилей.

Сейчас этот показатель у компании по итогам 2024 года составлял около 7 тыс. На эти цели предлагается направить половину объема привлеченных средств, вторую половину планируется направить на погашение задолженности. По данным СПАРК, на конец 2024 года общий объем долгосрочных обязательств АО «Каршеринг», управляющей компании BelkaCar, достигла 14,52 млрд руб., выручка за этот период сократилась на 13,47%, до 4,6 млрд руб., убыток составил 937,83 млн руб.

BelkaCar работает с 2016 года. По подсчетам Б1, сервис занимает 14% доли российского рынка каршеринга. Сервис работает в Москве, Сочи, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Калининграде. Число зарегистрированных пользователей — около 1,7 млн человек. По данным в ЕГРЮЛ, компания принадлежит кипрской Loryberg Holdings Ltd, где руководителем указана Елена Мурадова, одна из основательниц BelkaCar.

При текущей жесткой денежно-кредитной политике привлечение средств для погашения долгов в обмен на доли в бизнесе видится самым очевидным решением, отмечает директор по сделкам на рынке акционерного капитала «БКС Мир инвестиций» Андрей Ванин. Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов говорит, что инвестиции в каршеринговый бизнес, который может показать рост в короткие сроки — один-два года, могут быть интересны венчурным компаниям, специальным фондам, а также розничным инвесторам.

Как показала практика размещения «Делимобиля» в 2024 году, каршеринг интересен как розничным, так и институциональным инвесторам, подтверждает младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Анна Иванова.

При этом в качестве рисков помимо высокой ключевой ставки ЦБ сохраняются преимущественно краткосрочная инвестиционная стратегия участников рынка и макроэкономические риски.

Господин Ибрагимов в качестве рисков pre-IPO выделяет неэффективную реализацию бизнес-стратегии, что не позволит компании достичь к моменту IPO плановых результатов. Кроме того, отмечает он, существует вероятность, что компания может не достичь безубыточности, в результате чего ей может потребоваться дополнительное стороннее финансирование.

Рынок акций в последнее время сильно волатилен и не выдерживает конкуренции с альтернативными и менее рискованными вариантами для инвестиций, указывает Андрей Ванин. По его словам, в таких условиях предложение акций, а тем более предложение на этапе pre-IPO, может быть достаточно интересным потенциальным инвесторам с точки зрения риска и доходности.

Реальность обещаемой BelkaCar доходности на горизонте 18–24 месяцев — 275% — оценить трудно, так как текущая макроэкономическая среда претерпевает значительные изменения и является сложно прогнозируемой, рассуждает Анна Иванова.

С одной стороны, такие трехзначные доходности кажутся чрезмерно амбициозными, с другой — это возможно при значительном росте автопарка оператора, заключает господин Ванин.

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По оценкам аудиторской компании Б1, российский рынок каршеринга в 2023–2028 годах может расти в среднем на 40% год, достигнув 234 млрд руб.

Владимир Комаров, Дарья Андрианова, Виталий Гайдаев